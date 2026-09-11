ネイマールと相手サポーターが口論

ブラジル1部サントスの元ブラジル代表FWネイマールは現地時間9月9日、コパ・スダメリカーナ準々決勝第1戦のアトレチコ・ミネイロ戦を観客席で観戦した。

試合中にネイマールがアトレチコ・ミネイロのサポーターと激しい口論を繰り広げたと、ポルトガル紙「24オラス」が報じた。

ネイマールは右太ももの筋肉に問題を抱えて回復に専念しており、この試合には出場していなかった。スタジアムのVIPボックスからチームを応援するために観戦した際にアクシデントが発生。SNSで拡散された動画には、相手サポーターの挑発に対して激しいやり取りをする姿が収められていた。

動画内でネイマールは、アトレチコ・ミネイロのサポーターに向けて「ひざがなくても、お前たちのチームの全員より俺の方が上だ！」と言い返している。同紙は「身体的な状態にもかかわらず、スタンドからの挑発に反論する機会を逃さなかった」と伝えている。

試合はネイマール不在のなか、サントスが2-0で勝利を収め、準々決勝の第1戦で優位に立った。怪我による不参加が続いているものの、圧倒的な存在感と強気な姿勢で現地メディアの話題を集めている。（FOOTBALL ZONE編集部）