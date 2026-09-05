ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が4日（日本時間5日）、本拠でのナショナルズ戦の試合前会見に臨み、2試合続けてスタメンを外れた大谷翔平投手（32）に言及した。

大谷はこの日の先発メンバーにも名前がなく、前日3日（同4日）のカージナルス戦に続き2戦連続でスタメン外。5月13日のジャイアンツ戦で投手専念し、翌14日の同戦は打者としても完全休養したが、2試合続けては昨年4月の父親リスト入り以来となった。

2試合連続スタメン外という判断について、ロバーツ監督は「（大谷本人も）同意している。もちろん彼は試合に出たいと思っている。ただ、理解しているし、我々が下す決断が彼とチームにとって最善のものだということについて、非常に協力的だ」と大谷自身も納得していると説明した。

前日2日のスタメン外については1日のカージナルス戦後に指揮官自らテキストメッセージで「明日はプレーしない」と送り、大谷からは「敬礼の絵文字」が返ってきたと明かしていた。ただ、前夜も大谷と話したとものの2日続けて絵文字でのやり取りではないと笑った。

負傷者リスト（IL）入りについて、前日は否定的な考えを示していたが「（IL入りしないことを）そう願っている。ただ、自信があるとまでは言わない。そう願っている。様子を見よう」と慎重発言。「もう少し先まで考えているということだ。例えば3日休ませて、復帰した2日後にまた同じ状態に戻ってしまったら、それは正しい判断ではなかったということになる」と無理な実戦復帰が逆に後退する可能性もあると指摘。「時間を取るのであれば、次に試合に出た時に我々が安心できる状態にしなければならない。繰り返しになるが、ILに入れず、アクティブのままにしておくシナリオもある。それが具体的にどういう形になるかは分からない。ただ、選択肢が2つしかないわけではない」と決断をあと数日先送りする見通しを示した。