ローソン、「からあげクン」シリーズ累計販売数50億食突破を発表 並べると100万キロ、地球25周分と計算
ローソンは6日、公式サイトを更新。ホットスナック「からあげクン」が5日にシリーズ累計販売数50億食（約50億90万食）を突破したと発表した。
【写真】うまそう…からあげクンのレモン味
同社によると、「からあげクン」は1986年4月15日から販売を開始し、今年で誕生40周年を迎える。当時の開発担当者が米国を訪れた際、若者たちがチキンナゲットを指でつまみながら街を歩いていたことにヒントを得て、「指でつまんで歩きながら食べられる、おやつ感覚のからあげ」をコンセプトに、構想から発売まで約6年の歳月をかけて誕生した。
現在の定番フレーバーはレギュラー・レッド・北海道チーズ・レモン味の4種で、これまでにご当地食材を使用した商品や各地の名店が監修した味、アニメや映画などとのコラボレーションなど、430種類以上のフレーバー商品を発売してきた。
今回、累計50億食を突破したことを受け、同社はこれまでに販売した「からあげクン」を並べた場合の距離を計算。約100万キロとなり、地球約25周分に匹敵する計算となることを伝えた。
同社は「今後も、様々なラインアップの『からあげクン』の開発・発売を通じて、お客様に『美味しさ・ワクワク・楽しさ』をご提供してまいります」としている。
【写真】うまそう…からあげクンのレモン味
同社によると、「からあげクン」は1986年4月15日から販売を開始し、今年で誕生40周年を迎える。当時の開発担当者が米国を訪れた際、若者たちがチキンナゲットを指でつまみながら街を歩いていたことにヒントを得て、「指でつまんで歩きながら食べられる、おやつ感覚のからあげ」をコンセプトに、構想から発売まで約6年の歳月をかけて誕生した。
今回、累計50億食を突破したことを受け、同社はこれまでに販売した「からあげクン」を並べた場合の距離を計算。約100万キロとなり、地球約25周分に匹敵する計算となることを伝えた。
同社は「今後も、様々なラインアップの『からあげクン』の開発・発売を通じて、お客様に『美味しさ・ワクワク・楽しさ』をご提供してまいります」としている。