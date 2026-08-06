探偵が迫る浮気調査のリアル！娘も懐いていたシッターとの不倫劇
PIO探偵事務所が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】シッター不倫！娘の前で…｜PIO探偵事務所 #pio #探偵事務所 #浮気調査」を公開した。動画では、娘の世話を任せていたシッターによる不倫という事実に直面した依頼者の怒りと、探偵による実際の尾行調査の様子が収められている。
動画の冒頭、探偵と面会する依頼者の女性は「娘も懐いてたし信頼をしてたんです」と無念の思いを吐露する。家族同然に受け入れ、娘も懐くほど信頼を寄せていた人物による裏切りに対し、「信頼してたのに最悪ですね」と強い怒りと失望をにじませた。
続いて映像は、探偵による実際の浮気調査のシーンへと切り替わる。ターゲットであるシッターの女性が自宅マンションから姿を現すと、探偵は一定の距離を保ちながら尾行を開始する。対象者が徒歩で駅方面へ向かい、改札を抜けて電車に乗り込むまでの一連の行動が、探偵のカメラによって克明に記録されていく。
その後、対象者は目的の駅で下車し、駅の構内を歩き出す。探偵は周囲の風景に溶け込みながら、引き続き尾行を続行する。厚い信頼を逆手に取った不倫劇の全貌を暴くべく、プロフェッショナルによる緊迫した追跡劇が展開されている。
動画の冒頭、探偵と面会する依頼者の女性は「娘も懐いてたし信頼をしてたんです」と無念の思いを吐露する。家族同然に受け入れ、娘も懐くほど信頼を寄せていた人物による裏切りに対し、「信頼してたのに最悪ですね」と強い怒りと失望をにじませた。
続いて映像は、探偵による実際の浮気調査のシーンへと切り替わる。ターゲットであるシッターの女性が自宅マンションから姿を現すと、探偵は一定の距離を保ちながら尾行を開始する。対象者が徒歩で駅方面へ向かい、改札を抜けて電車に乗り込むまでの一連の行動が、探偵のカメラによって克明に記録されていく。
その後、対象者は目的の駅で下車し、駅の構内を歩き出す。探偵は周囲の風景に溶け込みながら、引き続き尾行を続行する。厚い信頼を逆手に取った不倫劇の全貌を暴くべく、プロフェッショナルによる緊迫した追跡劇が展開されている。
YouTubeの動画内容
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