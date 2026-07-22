°æ¸ý»ñ¿Î»á¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¼¡´ü´ÆÆÄÊóÆ»¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¾¾°æ½¨´î»á¤Î¡Öµð¿Í¡×´ÆÆÄ½¢Ç¤¡ÄÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï ¡È²ÈÂ²¡É ¤ÎÌäÂê
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¤Ë¡¢°æ¸ý»ñ¿Î¡Ê¤¿¤À¤Ò¤È¡Ë»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¶Ú¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¸ý»á¤ÏÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¤ä¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉMLB¤Ç¤â³èÌö¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û·³¤È¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢2¸Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¥ó¥°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯±¿¤ÎÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¤ÏÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¡£¤â¤·½¢Ç¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢NPB¤ÈMLB¤òÁª¼ê¤È¤·¤ÆÎ¾Êý·Ð¸³¤·¤¿½é¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÁ°Ç¤¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ»á¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÌîµåÍýÏÀ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢MLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢NPB¤Ç¤Î´ÆÆÄ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬WBC¤ÇÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢ºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿·´ÆÆÄ¤ÏMLB¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ÍÁª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢°æ¸ý»á¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÌäÂêÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿°æ¸ý»á¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î5Ç¯´Ö¤ÇºÇ¹â°Ì¤Ï2°Ì¤¬2²ó¡£¤¢¤È¤Ï¤¤¤º¤ì¤âB¥¯¥é¥¹¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿·´ÆÆÄ¸õÊä¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ä¤Ë¤Ï¡ÊÀ¸Á°¡ËÄ¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë´ÆÆÄ¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤âÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÄ¹Åè»á¤È¤ÎÌóÂ«¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó´ÆÆÄ½¢Ç¤¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µð¿Í¤è¤ê¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ä¹Åè»á¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°Õ»Ö¤ò¡¢°¦Äï»Ò¤Î¾¾°æ»á¤¬·Ñ¤°¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾¾°æ»á¤Ï¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¹Åè»á¤È¤Î ¡ÈÌóÂ«¡É ¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö°æ¸ý»á¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¾°æ»á¤Îº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Îµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢Íèµ¨¤Îµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¿Í»ö¤Ç¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ»á¤¬²ÈÂ²¤Ø¤ÎË½¹Ô¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤ò¼Ç¤¤·¡¢º£µ¨¤Ï¶¶¾å½¨¼ù»á¤¬´ÆÆÄÂå¹Ô¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿ÀïÎÏ¤Î¤Ê¤«¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºÓÇÛ¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ÎËÜÌ¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤È¤¤¤Þ¤â¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤ò¸«¤Æ¡ØÍèµ¨¤â¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï¡¢µð¿Í¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë ¡È³°ÍÍ¡É ¤Ë´ÆÆÄ¤ò¤Þ¤«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µð¿Í¤ÎÂçÊªOB¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼¶¶¾å¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íèµ¨¤â·ÑÂ³¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µð¿ÍOB²ñ¤«¤éÊ¸¶ç¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£º£²ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¾¾°æ»á¤¬´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢OB¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¡£µð¿Í´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¾°æ»á¤Î²ÈÂ²¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¡£¤·¤«¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤À¾®¤µ¤¯¡¢¾¾°æ»áËÜ¿Í¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°é¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾°æ»á¤¬´ÆÆÄ½¢Ç¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°æ¸ý»á¤Ë¤â¾¾°æ»á¤Ë¤â¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º·ü°Æ»ö¹à¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£