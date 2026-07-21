【Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2026上半期】全50アイテムを発表 総合1位はCOSRX「RXザ・アルファアルブチンセラム」【結果一覧】
eBay Japanが運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」のメインユーザー・若年層を中心としたリアルな購買データと評価に基づく2026アワード『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2026上半期』が21日、発表された。総合1位に、COSRX Officialの「RXザ・アルファアルブチンセラム」が選ばれた。
【写真】注目アイテムがズラリ…特別賞＆カテゴリー部門
同アワードは2026年から年に2回（上半期と年間）、2025年12月10日 〜2026年6月11日の購買実績、2026年6月15日〜6月24日にQoo10上で一般投票。美容専門家の5人の審査員投票のほか、リアルイベントでの投票も実施。総投票数は24万1234票となった。
今回の2026年上半期アワードのテーマは「NEW WAVE BEAUTY」。上半期で波を生み、年間の授賞式へとつながる“データで裏付けられた、今まさに輝き始めている美”を象徴するような、総合賞5アイテム、カテゴリー賞35アイテム、特別賞10アイテムの全50アイテムが選出された。
■『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2026上半期』投票結果（内はセラー名）
＜総合賞1位＞
RXザ・アルファアルブチンセラム（COSRX Official）
＜総合賞2位＞
ビタミン 10PORESTRIX セラム（Anua Qoo10 公式）
＜総合賞3位＞
THEVITA レチナールショットタイトニングブースター（celimax official）
＜総合賞4位＞
ヒーロークッション（APRILSKIN 公式）
＜総合賞5位＞
マイルドクレンジングオイル（FANCL 公式ショップ Qoo10店）
■各特別賞の受賞結果
＜MEGAレビュー賞＞
1位：ジェルフィットグロス （AMUSE_official）
＜MEGA リピ確＞
1位：ファンデーションスパウトパウチ（ABOUT TONE Official_JP）
【写真】注目アイテムがズラリ…特別賞＆カテゴリー部門
同アワードは2026年から年に2回（上半期と年間）、2025年12月10日 〜2026年6月11日の購買実績、2026年6月15日〜6月24日にQoo10上で一般投票。美容専門家の5人の審査員投票のほか、リアルイベントでの投票も実施。総投票数は24万1234票となった。
■『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2026上半期』投票結果（内はセラー名）
＜総合賞1位＞
RXザ・アルファアルブチンセラム（COSRX Official）
＜総合賞2位＞
ビタミン 10PORESTRIX セラム（Anua Qoo10 公式）
＜総合賞3位＞
THEVITA レチナールショットタイトニングブースター（celimax official）
＜総合賞4位＞
ヒーロークッション（APRILSKIN 公式）
＜総合賞5位＞
マイルドクレンジングオイル（FANCL 公式ショップ Qoo10店）
■各特別賞の受賞結果
＜MEGAレビュー賞＞
1位：ジェルフィットグロス （AMUSE_official）
＜MEGA リピ確＞
1位：ファンデーションスパウトパウチ（ABOUT TONE Official_JP）