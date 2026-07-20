スペイン代表は2026年ワールドカップで優勝を果たした

アルゼンチン代表は現地時間7月19日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝でスペイン代表と対戦し、延長戦の末に敗れて準優勝に終わった。

試合中の退場劇や試合後の乱闘、表彰式での振る舞いに対し、スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は「世界の前で自らを貶めた」と厳しく糾弾している。

試合は延長戦までもつれ込む激闘となったが、アルゼンチンはファウルや挑発を多用し、試合を荒れさせた。後半アディショナルタイムにはMFエンソ・フェルナンデスが退場処分となり、チームは10人で延長戦の30分間を戦うことになった。試合終了のホイッスルが鳴り、スペインの優勝が決まると、ピッチ上では両チームの選手が入り乱れる乱闘騒ぎに発展。DFナウエル・モリーナやMFレアンドロ・パレデスらがスペインの選手たちと激しく衝突した。

試合中から終戦後に至るまでの荒れた行動について、同メディアは「アルゼンチンは、魅力に欠ける無様な振る舞いで自らとワールドカップ決勝を汚した」と痛烈に批判。さらに、表彰式では敗れたアルゼンチンの選手たちがスペインの戴冠式を直視せず、背を向けていたことについて「世界で最も注目されるスポーツイベントの勝者に対するリスペクトを欠くものであり、独特の不快感を抱かせた」と問題視している。

また、大会の最優秀選手であるゴールデンボール賞を受賞したスペイン代表MFロドリへの表彰時、アルゼンチンのサポーターがFWリオネル・メッシのチャントを歌って歓声をかき消したことにも言及。「彼らは世界の前で自らを貶めた」と評し、ピッチ内外で見せた敗者の振る舞いを酷評した。強固な団結力で世界の頂点を極めてきたアルゼンチンだが、今大会の幕切れは後味の悪いものとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）