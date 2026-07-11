早朝6時から「訳分からないほど爽やかな方が出てきた」 お茶の間に衝撃…日本代表が「イケメンすぎ」
中村敬斗がめざましテレビに出演した
サッカー日本代表のMF中村敬斗が7月10日、フジテレビ「めざましテレビ」に出演した。
前日9日には、めざましテレビ公式Xが出演を告知。北中米ワールドカップ（W杯）での活躍を振り返る番組内容や出演時の姿に対し、SNS上では「爽やか笑顔にヴィトンのピアスもお似合いッ」と大きな反響を呼んでいる。
中村はオランダ戦でのゴールやチュニジア戦でのアシストなど、1ゴール1アシストの活躍。ラウンド16でブラジルに敗退したものの、自身初のW杯で輝きを放った。番組マスコット「めざまし君」のぬいぐるみを持った笑顔の画像が公開され、放送後にはイケメンぶりや日焼けした姿がSNS上で話題となった。
この出演に対し、SNS上では「朝から中村敬斗見れてイケメンすぎてやばいし眼福すぎた最高」「ピンポン玉でボレーシュート練習は驚いた」「めざまし観てたら、訳分からないほどかっこよくて爽やかな方が出てきた」「爽やか笑顔にヴィトンのピアスもお似合いッ」といったコメントが多数寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）