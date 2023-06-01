【W杯2026】日本vsブラジル、熱戦伝える唯一無二の“あの声”にサッカーファン反応「ウイイレやりたくなったw」「落ち着くわー笑」
キャスターのジョン・カビラが日本時間30日に行われた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本vsブラジル戦の生中継番組に出演。サッカーファンおなじみの声が、SNS上でも注目を集めている。
【写真】なんだか若返った!? スタジアムから熱戦の模様を伝えるジョンカビラ
今回、番組メインキャスターとして出演しているカビラ。試合前に行ったスターティングメンバー発表の際は、カビラ独特の抑揚のある声で選手名を読み上げた。
カビラはKONAMIの人気サッカーゲーム『ウイニングイレブン』『eFootball』内で実況を務めていることもあり、SNS上では「声聞いたらウイイレやりたくなったw」「もう名前読んでんのがウイイレ(笑)」「カゼミーロ言いたいだけでしょ」「落ち着くわー笑」といった反響が寄せられている。
【写真】なんだか若返った!? スタジアムから熱戦の模様を伝えるジョンカビラ
今回、番組メインキャスターとして出演しているカビラ。試合前に行ったスターティングメンバー発表の際は、カビラ独特の抑揚のある声で選手名を読み上げた。
カビラはKONAMIの人気サッカーゲーム『ウイニングイレブン』『eFootball』内で実況を務めていることもあり、SNS上では「声聞いたらウイイレやりたくなったw」「もう名前読んでんのがウイイレ(笑)」「カゼミーロ言いたいだけでしょ」「落ち着くわー笑」といった反響が寄せられている。