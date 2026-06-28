「なぜドイツがサックスなのか」「メキシコがアヒル？」米大手が公開した“32強グラフィック”が話題！ 森保Ｊは何？「日本めちゃ怖い」「圧倒的に強そう」【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月27日に、グループステージの全日程が終了。決勝トーナメントに進出する32か国が出揃った。
開催国アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』の公式Ｘが、「ラウンド・オブ32が決定した」と綴り、勝ち進んだチームを印象的なグラフィックで紹介する。
アメリカは鷲、アルゼンチンはヤギ、スペインは牛と、各国に馴染みのあるものがモチーフに。日本は甲冑だ。この投稿には以下のような声があがった。
「なぜブラジルは犬なんだ？」
「ドイツ、何だよこれ」
「なぜドイツがサックスなのか誰か説明してくれ」
「ドイツにいったい何が起きたんだ」
「アヒルだと？」
「なんでメキシコがアヒルなんだ？」
「おい、ポルトガルのマスコットってヴァスコ・ダ・ガマ？」
「日本だけ侍は強いわ」
「日本強そうなのありがたい」
「これ、日本は武将なん？」
「ふはは。鎧着てる！」
「日本めちゃ怖い」
「圧倒的に日本が強そう」
「八咫烏じゃないんだ」
いよいよ一発勝負のノックアウトステージが始まる。日本は悲願のベスト８以上、そして優勝を果たせるか。ラウンド・オブ32の相手はブラジルだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「おい、ポルトガルのマスコットってヴァスコ・ダ・ガマ？」米大手公開の“32強グラフィック”が独特すぎる！「なぜブラジルは犬なんだ？」
開催国アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』の公式Ｘが、「ラウンド・オブ32が決定した」と綴り、勝ち進んだチームを印象的なグラフィックで紹介する。
アメリカは鷲、アルゼンチンはヤギ、スペインは牛と、各国に馴染みのあるものがモチーフに。日本は甲冑だ。この投稿には以下のような声があがった。
「なぜブラジルは犬なんだ？」
「ドイツ、何だよこれ」
「なぜドイツがサックスなのか誰か説明してくれ」
「ドイツにいったい何が起きたんだ」
「アヒルだと？」
「なんでメキシコがアヒルなんだ？」
「おい、ポルトガルのマスコットってヴァスコ・ダ・ガマ？」
「日本だけ侍は強いわ」
「日本強そうなのありがたい」
「これ、日本は武将なん？」
「ふはは。鎧着てる！」
「日本めちゃ怖い」
「圧倒的に日本が強そう」
「八咫烏じゃないんだ」
いよいよ一発勝負のノックアウトステージが始まる。日本は悲願のベスト８以上、そして優勝を果たせるか。ラウンド・オブ32の相手はブラジルだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「おい、ポルトガルのマスコットってヴァスコ・ダ・ガマ？」米大手公開の“32強グラフィック”が独特すぎる！「なぜブラジルは犬なんだ？」