【食べ放題ニュース】究極にリッチ！京都のホテルで“フルサービス”の贅沢スイーツビュッフェを楽しもう

京都センチュリーホテルでは2026年6月13日（土）〜8月23日（日）の金・土・日・祝日限定で、『The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜（ザ ロイヤルラウンジ 〜スイート シンフォニー〜）』を開催します。

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こちらはLa Jyho Terrace（ラジョウ テラス）が提供する"フルサービス"スイーツビュッフェ『The Royal Lounge（ザ・ロイヤルラウンジ）』シリーズの第2弾。

スイーツからセイボリーまでを席まで届けてくれる、フルサービスのスイーツビュッフェです。

今回は、夏の代表的なフルーツを使ったスイーツを中心に、色鮮やかなメニューが各種登場。

ウェルカムデセールのメロンのショートケーキにはじまり、メロンやマンゴー、桃など夏のフルーツを華やかにトッピングしたジューシーなスイーツ、6種類のセイボリーが揃います。

ドリンクを含むすべてのメニューは、スタッフが席まで届ける「ワゴンサービス」スタイルで提供。

非常にリッチなスイーツ食べ放題、ぜひ体験してみて！

『The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜』の魅力

■ウェルカムデセール「メロンのショートケーキ」

席に着いたゲストに最初に届けられる特別なデセール。メロンの果実をそのまま器に見立て、ふわふわのスポンジと滑らかなクリームでメロン、いちご、オレンジの果肉をサンドした一皿です。

※アレルギーをお持ちの方は代わりのフルーツを使用したショートケーキへ変更可能です。

■席まで届けてくれるワゴンデザート＆セイボリー

席で優雅に選ぶ「ワゴンサービス」スタイル。14種類のバラエティ豊かなスイーツは、暑い夏でもさっぱり味わえる旬のフルーツを使った「白桃のロールケーキ」「メロンムース」、オレンジを使った「ショートケーキ」や「フルーツゼリー」など、見た目にも瑞々しく清涼感のある鮮やかなラインアップが揃います。

『The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜』メニュー（一部）紹介

【スイーツ】

・白桃のロールケーキ

・メロンムース

・ショートケーキ

・メロンタルト

・マンゴータルト

・レモンタルト

・チョコバナナタルト

・抹茶タルト

・フルーツ大福

・フルーツゼリー

・パンナコッタ

・グラスフルーツ

・カヌレ

・フィナンシェ

【アイス】

・バニラ

・チョコレート

・抹茶

・ピーチ

・メロン

・マンゴー

【セイボリー】

・彩り野菜のシーザーサラダ

・ミネストローネ

・ケイジャンポテト

・ミートパイ

・バゲットピッツァ

・ラジョウカレー

・パン

【フリーフロー】

・コーヒー

・カフェラテ

・紅茶（アールグレイ、ダージリン、ピーチパッションなど）

・ソフトドリンク

『The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜』開催概要

【期間】2026年6月13日（土）〜8月23日（日）の金・土・日・祝日※前日17時までの完全予約制

【時間】15:30〜17:30（120分制）

【料金】1名：6,000円 ※子ども（6歳以上）も同料金

【会場】La Jyho Terrace（京都センチュリーホテル 2階「All Day Dining La Jyho」内）

【所在地】京都府京都市下京区東塩小路町680

【電話番号】075-351-0111（代表）

【アクセス】JR京都駅より東へ徒歩約2分

【問い合わせ】電話番号：075-351-0085（レストラン総合受付 10:00〜19:00）

※表示価格は、サービス料15％ならびに消費税を含みます。

※メニュー内容は仕入れの都合により変更になることがあります。

※営業時間等は予告なく変更になることがあります。

※写真はすべてイメージです。