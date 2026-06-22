「私生活の中でモヤモヤ」大阪・岸和田市の集合住宅の6階から植木鉢を投下 66歳の女を殺人未遂容疑で逮捕
大阪府岸和田市内の集合住宅で、6階の廊下から植木鉢を落として、同じ集合住宅に住む女性を殺害しようとしたとして、無職で韓国籍の60代の女が逮捕されました。
殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、岸和田市荒木町（あらきちょう）に住む韓国籍の金正順（キム・ジョンスン）容疑者（66）です。
警察によりますと、金容疑者は6月21日午後5時半ごろ、岸和田市内にある集合住宅の6階の廊下から陶器製の植木鉢1個を落として、同じ集合住宅に住む通行中の女性（76）を殺害しようとした疑いが持たれています。
被害にあった女性が「歩いていたら上の階から植木鉢が落ちてきた」と警察に通報。植木鉢は女性にあたらず、女性にけがはありませんでした。
警察が周辺住民に聞き込みをしていたところ、現場付近の通行人から「6階から女性が植木鉢を投げているのを見た」という目撃情報があったことなどから、金容疑者の関与が発覚したということです。
警察の取り調べに対し、金容疑者は「私生活の中でモヤモヤがたまり、それを解消するために投げた。人を狙ったわけではない」と容疑を一部否認しているということです。
警察は、当時の状況について詳しく調べています。