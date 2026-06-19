人気占い師が「あなたに訪れる変化」を言い当てる30秒テスト





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南。





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。





30秒で分かるあなたの深層心理

今回は不定期でお届けしている心理テストをみなさんにご用意しました。30秒で回答できるテストであなたの深層心理がわかります。ぜひ楽しんで試してみてください。





【QUESTION】

新年度・新学期が始まってから早2ヵ月が経ちました。生活環境に変化があった人も、これまで通りだったという人も、振り返ってみて『なんだかしんどかったなぁ…』と感じたことはありますか？ 下の３つから近いものを選んでください。





１）体調がすぐれなかったり、気持ちが疲れていた。

２）人とかみ合わない感じ、または振り回されているように感じた。

３）しんどいと感じることは特になく、むしろ楽しめていた。





【ANSWER】

≫この心理テストから分かる「この夏に訪れる、あなた自身の変化」