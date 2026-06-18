交際してもうまくいかないな…。男性が「付き合えない」と感じる女性とは
男性から「彼女と交際してもうまくいかないな…」と思われてしまうと、どんなに男性のことを好きであっても交際には進展しないでしょう。
そこで今回は、そんな男性が「付き合えない」と感じる女性の特徴を紹介します。
｜常に人に対して批判的
常に人に対して批判的な女性に対して、男性は関わること自体を避けたくなるもの。
一緒にいても建設的な気持ちになれないだけでなく、交際すると女性からの批判を真っ向から受けることにもなりかねないと警戒するのでしょう。
｜自分の考えや意見を言ってくれない
自分の考えや意見を伝えようとしてくれない女性も男性からは避けられます。
｜機嫌が悪くなった時の態度が悪い
機嫌が悪いことをストレートに態度に出す女性との交際も男性は避けようとするでしょう。
男性としては女性が不機嫌な理由を知りたいと思いますし、もし不機嫌なのが自分が原因なら行動を改善したいと考えるものですが、あまりの態度の悪さに辟易してしまうのは当然のことと言えます。
気になる男性に自分との交際を前向きに考えてもらいたいなら、今回紹介したような自分本位の行動をしないように注意していきましょうね。
🌼こんな女性とは付き合えない…。男性の恋心が冷める「女性の発言」