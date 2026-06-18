「意外と知らない」サッカーW杯と金融市場の関係…大会期間中に債券市場のボラティリティが低下する理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【W杯】サッカーWC期間中は債券市場のボラティリティが低下！WCと世界経済！」と題した動画を公開した。動画では、サッカーワールドカップ（W杯）期間中の金融市場の動向や大会がもたらす経済効果、さらには各国のサッカー事情について解説している。



動画の冒頭でモハP氏は、W杯期間中は債券市場のボラティリティ（価格変動率）が低下する傾向にあると紹介した。その理由について、現地観戦や時差のあるテレビ観戦によって「ちょっと休暇モードみたいになるところはあるでしょう」と述べ、市場参加者の動きが鈍ることを挙げた。また、大きなスポーツイベントの期間中は「政治的にそうした期間を避ける傾向がある」とし、政治的な動きや紛争が控えられやすいことも影響していると説明した。



しかし、今回のW杯については「例外的にマーケットがワールドカップモードにならないかもしれない」と指摘。開催国であるアメリカがイランへの攻撃を行うなど紛争に関与していることや、スペースXの上場といった国内の大きな経済イベントが重なっており、国民の関心がサッカーに集中しにくい状況にあると考察した。さらに、大会の経済効果にも言及し、2022年に優勝したアルゼンチンを例に挙げ、当時の国内経済がインフレで疲弊していたため、優勝による経済効果は限定的であったと語った。



終盤では、日本のサッカー事情をイングランドと比較。イングランドではアマチュアを含めたスポーツ指導者の雇用が地域に根付いており、「食いっぱぐれるようなことにはならない」と説明した。モハP氏は「スポーツ、それからサッカーが人々の暮らしに根付いているか」という点で、日本はまだイングランドに及ばないと結論づけ、スポーツ文化のさらなる成熟への期待を示して動画を締めくくった。