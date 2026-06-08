牛肉も高い！豚肉も高い！安いのは鶏肉だけ！という「頼みの綱」の鶏肉の値段が高騰しています。鈴木農水大臣によると、その理由は、「消費者の節約志向」だそうです。

【写真を見る】鶏肉が高騰で過去最高値を更新！外国産が約2倍…スーパーの特売は国産鶏肉中心に…牛肉も高い！ 豚肉も高い！ 安いのは鶏肉だけ！だったのに

消費者の節約志向で鶏肉が高騰 韓国料理店が頭抱える事態

揚げたてのジューシーチキンに特製甘辛ソースをかけたヤンニョムチキン。それをたっぷりのチーズにディップ！



こちら東京・新大久保にある韓国料理専門店では、人気メニューの「UFOチキン」が食べ放題なんです！

ムハンポチャ ロビン・セルチャン オーナー

「鶏肉は結構使いますね。（1日）8〜10キログラムぐらい使う」

大量の鶏肉を使うといいますが、いま頭を抱える事態に…。

ムハンポチャ ロビン・セルチャン オーナー

「去年あたりは安い時期1キログラム500円ぐらいで買っていたが、今は1キログラム850円ぐらい。値上げはなかなか考えにくくて、（値上げするとお客さんに）申し訳ないなという感じ」

「家計の味方・鶏肉」が高騰しています。鶏もも肉の店頭価格、おととし5月の全国平均は100グラム135円でしたが、先月は154円まで値上がりし、過去最高値を更新しました。

鈴木憲和 農林水産大臣

「鶏肉の価格については、昨今の物価高を背景として消費者の節約志向により、牛肉や豚肉から、需要が鶏肉にシフトしていることなどが影響」

また輸入鶏肉の価格上昇で、一部の外食事業者などが国産鶏肉に切り替えていることも要因のひとつだといいます。

「輸入と国産の差が無くなってきた」輸入鶏肉の原価は2倍！

埼玉県にあるスーパー。鶏肉の高騰で、特売の様子も変わったといいます。

新鮮市場東本郷店 飯田智成 店長

「輸入の鶏肉がとても上がっているので、輸入と国産の差があまり無くなってきたのが事実」

ここ1年で輸入鶏肉の原価はおよそ2倍に！これまで特売といえば外国産でしたが、価格差が小さくなったため、国産中心に変更したといいます。

新鮮市場東本郷店 飯田智成 店長

「国産を今回100グラム99円（税込106円）、もう2桁で目玉商品としてやっていこうと決めました。お店としても今回は利益を度外視して」

通常は100グラム118円で売っている国産の鶏もも肉が106円！96円（100グラム）のむね肉は、74円！

「広告で安いときに買いに来るしかない、1週間分」

「高くなってますよね、ちょっと前から見たら。きょうは安いです。まとめ買いでこういうところを狙って」

今後、鶏肉の値段はどうなるのでしょうか。

食品ジャーナリスト 高橋寛さん

「価格としては高値安定と見ています、輸入している穀物飼料を使っている。包装資材や国内で動かす運搬費も高くなっている。安くなる見込みは今のところは見えない」