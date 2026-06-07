この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

舞洲スポーツアイランド・空の広場（大阪市此花区）で6月6日、花火とドローンショーによるイベント「OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES」が開かれた。

葛城煙火が率いる選抜花火師チームによる音楽連動型の花火1万発と、レッドクリフによる延べ2,000機のドローンショーが融合した同イベント。ドローンショーでは、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」も描かれ、来場者を楽しませた。

関連記事

泉南ロングパークにミャクミャクモニュメント　除幕式に吉村洋文知事ら

泉南ロングパークにミャクミャクモニュメント　除幕式に吉村洋文知事ら

 新世界で日本初となる常設都市型広告ドローンショー「SKY BILLBOARD PROJECT」が開幕

新世界で日本初となる常設都市型広告ドローンショー「SKY BILLBOARD PROJECT」が開幕

 近鉄で新型一般車両6A系デビュー　有料座席指定サービス「すわれ～る」も開始

近鉄で新型一般車両6A系デビュー　有料座席指定サービス「すわれ～る」も開始
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.79万人 2597 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。 https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube