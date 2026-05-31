【首都圏から約1時間】食べ放題＆入浴付きで平日2270円！「大江戸温泉物語君津の森」がプチリフレッシュに最適だった《編集部レポ》

関東近郊かつ首都圏から1時間ほどで、温泉に入りながらコスパ良くリフレッシュしたい......。そんな思いに駆られながら、東京バーゲンマニア編集部がリサーチしていて見つけたのが、大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツが運営する、千葉県君津市にある「大江戸温泉物語 君津の森」。

都心から車だと約1時間で行けるアクセスの良さで、休みの日にふらっとドライブがてら向かえる距離なのもちょうど良いんです。

今回は、日帰り入浴とランチバイキングを招待いただき、実際に体験してきました。

ランチバイキングは「お値段以上」と感じるラインアップ

入浴付きランチバイキングは、平日2270円。土・日・祝日は、3660円です。

ランチと入浴付きでこの価格は破格では......と感じた記者。実際のところ内容はどうだったのか、レポートしていきます。

まず到着した瞬間から、自然を感じられる風景が広がっています。ちょっと車を走らせるだけで広がるこの緑あふれる景色に、すでに非日常を感じます。

館内はコンパクトで1階がレストランとお風呂、2階にリラックススペースなどがあります。スタッフさんのあいさつが気持ちよく、居心地の良い雰囲気でした。

さっそくお風呂へ。

お風呂の種類は決して多くないですが、開放的な造りの露天風呂が印象的。露天風呂には寝湯があり、寝ころぶと風が心地よく体にふれてリラックスできました。

内湯は、鉱石「光明石」を使用した人工温泉光明石の湯が楽しめます。サウナもあり、コンパクトながらも全体的な満足度は充分。

洗い場の広さもありがたく、混雑しづらいのも嬉しいポイントでした。

お風呂に浸かった後は、和洋中の創作グルメバイキングを堪能していきます。

正直、「これはお値段以上」と感じる、テンションが上がるメニューの数々がならんでいました。

自分の好みに合わせて丼を作れるコーナーをはじめ、おかずの種類も豊富で目移りする楽しさがあります。

デザートも、一度ではなく、何度でも足が動くようなラインアップ。

記者が思いのほか気に入ったのは、パンです。

普段の食べ放題ではパンに期待をしない記者ですが、今回のランチバイキングにあったパンは、サクッとしていながらもしっとりふわふわ食感でクオリティの高さを感じました。

また、小ぶりなサイズ感で食べやすく、様々な種類を何度もおかわりするほど気に入りました。

2階には、卓球コーナーにゲームコーナー、漫画スペースまで。日帰り入浴でも、思う存分ゆっくりくつろげるのは嬉しい......。リラックスできそうな休憩スペースもありました。友人や家族と来てワイワイ遊ぶのも良いですし、ひとりでまったりと過ごすのにもぴったりでした。

お土産売り場も充実。一気に旅感が増します。銘菓も揃っているのでお土産選びも楽しい......。

宿泊施設もあるほか、1棟ずつ独立している、家族風呂付きの「離れの宿」もあります。

都心から好アクセスで、観光の拠点にもなるので泊まるのもアリだなと感じました。

コスパよく温泉や食事を楽しみたい人は、旅の候補にしてみて。

東京バーゲンマニア編集部