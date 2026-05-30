【資さんうどん】生ビール＋好きなおでん2つで699円！ちょい飲みセットが3店舗限定で登場。

うどんチェーン店の資さんうどんでは、2026年5月28日から3店舗限定で「資飲み」のセットを販売しています。

対象店舗は足立鹿浜店（東京）、南津守店（大阪）、明石二見店（兵庫）の3店舗です。

ノンアルビールへの変更もOK

「資飲み」は、おでん2つとお酒がリーズナブルに楽しめるセットです。

「ちょい飲みサワーセット」（599円）と「ちょい飲みビールセット」（699円）の2種があります。

「ちょい飲みサワーセット」はレモンサワー（こだわり酒場のレモンサワー）、もしくはハイボール（角 ハイボール）から、「ちょい飲みビールセット」は生ビール（中・サッポロ黒ラベル）、もしくはビール中瓶（サッポロラガービール・赤星）からお酒が選べます。

ビールはノンアルコールビールに変更してもOK。変更した場合は、足立鹿浜店がセット価格から150円引き、南津守店・明石二見店がセット価格から180円引きで提供されます。

さらに、セットのおでん2つは、資さんうどんのおでん全種の中から選べます。

「たまご2つ」など、同じおでんを選ぶこともできます。

おでんの種類は、大根、たまご、丸天、厚揚げ、味付け椎茸、ちくわ、こんにゃく、しらたき、餅入り巾着、牛すじ（＋30円）、炭火焼き鶏つくね（＋30円）の11種類があります。

こだわりの出汁がたっぷり染み込んだおでんとキンキンに冷えたお酒を、お得な価格で楽しめるセットです。

仕事帰りなどに、資さんうどんで「ちょい飲み」をしに気軽に立ち寄ってみてはいかが。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部