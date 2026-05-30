「バカでかい！」コメダだけじゃない。2026年夏に食べたい「かき氷」まとめ《ファミレス＆カフェ特集》

2026年も「かき氷」の季節がやってきました。2026年5月27日現在、ファミリーレストランやカフェといった5つのチェーン店で楽しめるかき氷を特集します。

「ありえないデカさ」

ガスト

ガストの「純氷かき氷」は、雑味のない純氷を使用し、まるで雪のようなくちどけに仕上げたふわふわなかき氷です。

定番の「練乳いちご」「ブルークリームソーダ」（各549円）に加え、5月21日から新フレーバーとして「カフェモカ」「抹茶黒蜜」（各879円）の2種類が登場しています。

「カフェモカ」は、コーヒーシロップを使った、カフェモカ風かき氷です。中心に、マスカルポーネクリームや紅茶クッキーのフレークが入っています。

「抹茶黒蜜」は、抹茶シロップと練乳シロップで、苦味と甘味を両方楽しめます。可愛らしい三色だんごを味わったあとは、氷の中に隠れた粒あんが登場。最後の一口まで、和の美味しさが詰まったかき氷です。

各フレーバー、ミニサイズ（384円〜549円）もあります。

なお、大船店・柏駅南口店・南柏駅前店・田端店・なんば店での提供はありません。

ココス

ココスの「純氷ふわふわかき氷」は、-10℃前後で48時間かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げた夏の定番スイーツです。

5月14日から展開中の第1弾では、定番フレーバーの「いちご」や「宇治金時」、「マンゴー」フレーバーが楽しめます。

味のベースとなるミルクシロップをはじめとしたこだわりのシロップや、ふわとろホイップ、ココロはずむようなトッピングで贅沢なスイーツに仕上げたといいます。どの商品にも"追いシロップ"が付きます。

価格は各979円。それぞれミニサイズ（各594円）の展開もあります。

空港店舗では販売しません。販売終了時期は未定ですが、6月23日からラインアップが増える予定です。

コメダ珈琲店

SNSで「ありえないデカさ」「バカでかい！！さすがコメダ！」と、ボリューム満点のサイズ感がSNSで話題のコメダのかき氷。

今年は5種類が登場しています。

・いちご氷（570円〜630円）

・宇治抹茶氷（680円〜740円）

・アサイーミックス氷（890円〜950円）

・もも太郎氷（630円〜690円）

・黒蜜きなこのぜんざい氷（790円〜950円）

トッピングは、ソフトクリーム(＋120円)、練乳（＋80円）があります。

また各フレーバー、ミニサイズ（470円〜）もあります。フレーバー、店舗によって価格が異なります。

夢庵、ジョイフルのラインアップは？

夢庵

例年は7月からかき氷を販売している夢庵ですが、今年は5月から登場しています。

・あわゆきかき氷 濃いいちご＆いちごミルク（714円）

やさしい甘みのいちごミルクシロップと、たっぷり果肉入りの濃いいちごソースを合わせた王道のかき氷です。

・あわゆきかき氷 宇治金時（714円）

老舗お茶屋「玉林園」が作る、京都府産宇治抹茶蜜のほろ苦さと十勝小倉あん、クリーミーホイップのハーモニーがたまらない、大人の味わいのかき氷です。

・白のあわゆきかき氷（659円）

練乳ミルクシロップをかけてふんわりホイップをのせた、真っ白でシンプルなかき氷です。中には夢庵自慢の北海道濃厚ソフトクリームが隠れています。

7月9日からは、「白のあわゆきかき氷」と切り替わりで「瀬戸内産甘夏のかき氷」が登場する予定です。

ジョイフル

ジョイフルは、早めの4月14日からかき氷を販売中。48時間をかけて作り上げた純氷を使用しています。

今年は、新メニュー3種を含む全5種類のラインアップです。

・かき氷 はじけるクリームソーダ（単品価格702円〜）

・かき氷みるく 甘酸っぱい巨峰 ブルーベリーソーストッピング（単品価格702円〜）

・かき氷みるく 山梨産白桃 マンゴーソーストッピング（単品価格702円〜）

・かき氷みるく いちご（単品価格482円〜）

・かき氷みるく 抹茶あずき（単品価格592円〜）

好みで「バニラアイストッピング」（152円）、「ミルクシロップ増量」（108円）を追加で注文して楽しむこともできます。

各フレーバー、「小」サイズと「大」サイズがあります。また、328円以上のメニューを注文した人は、お得な「セット価格」で楽しめます。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）