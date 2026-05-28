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【一流の雑談力】人に好かれる会話のテンポ！「雑談の一流,二流,三流」著者が届けする！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「話し方向上委員会_みのちゃんねる」が、「【一流の雑談力】人に好かれる会話のテンポ！「雑談の一流,二流,三流」著者が届けする！」を公開した。

動画では、伝わる話し方の専門家である桐生稔氏が、口下手な人でも楽しく会話できる「雑談のテンポ」について、実践的なテクニックを交えて解説している。



桐生氏はまず、雑談において自分の話ばかりをダラダラと続けるのは「カラオケでマイクを離さないみたいなもの」であり、周囲から嫌がられる原因になると指摘。

人見知りで話題がないと悩む人に向けて、自分が無理に長く話す必要はなく、相手を主題にした質問を返して「相手にスポットライトを当てた話」をすればよいと語る。



動画の核心として、桐生氏は「一流は15～30秒で渡す」と説明する。

自分が喋ったボールを相手に短いスパンで渡し、テンポよくやり取りを重ねることで会話のリズムが良くなり、場が盛り上がると述べている。

さらに動画内では、趣味について聞かれた際の実践例を披露。

自分の好きなサウナやウォーキングについて数分間も延々と語り続ける悪い例と、簡潔に答えてから「休みの日は何されてます？」とすぐに相手に質問を投げ返す良い例を比較し、言葉の行き来が激しい方が会話が盛り上がる感覚を分かりやすく実演した。



最後に桐生氏は、過去の雑談の内容はほとんど覚えていなくても「楽しかったという感情は覚えている」と強調。

面白い話をしようと内容にこだわるのではなく、相手の情報を引き出しながら血の通った温かいやり取りを通じて、「楽しい感情」を生み出すことが会話の極意であると結論付けた。