Z世代より年下の「α世代」カラオケ初体験が若年化、10年以上前リリースの人気曲も判明 エクシングなど調査結果
通信カラオケ「JOYSOUND」を展開するエクシングは、α世代ラボ（株式会社On‘yomi内）と共同で、α世代も含めた世代別『カラオケ利用に関する実態調査』の共同研究調査を実施し、このほど結果を公表した。
【画像】α世代はカラオケをどう思っているのか…様々な調査結果「一番楽しいのはどういう人と行く時？」
α世代はZ世代の次に続く世代で、おおよそ2010〜2024年ごろに生まれた世代を指し、現在、一番上の層は中学生から高校生へと成長している。α世代の親（主にミレニアル世代）は、子どもへの教育方針として「個の尊重」や「体験（コト）への投資」を重視する傾向があるという。
調査から浮き彫りになったのは、カラオケ利用の「若年化」だという。かつてカラオケは「大人の夜の社交場」だったが、Z世代では「放課後の遊び場」と一般化し、現在のα世代は「幼児期からの家族レジャー」へと変化。この背景には、親世代（主にミレニアル世代）が日常的なレジャーとして若いころからカラオケに親しみ、子どもをカラオケ店へ連れて行くことに心理的ハードルを感じない土壌があると分析した。
■α世代のカラオケ初体験は平均9.4歳
初めてカラオケを体験した年齢について調査したところ、α世代の平均は9.4歳となり、全世代の中で唯一の“1桁台”だった。Z世代は平均10.9歳、Y世代は30代で11.3歳・40代で13.9歳、X世代では50代が18.1歳・60歳以上が23.8歳となっている。
■新曲以外の楽曲認知は「YouTube」が過半数を超える
「最近リリースされた新曲以外の曲」を知ったきっかけを質問したところ、他の世代でも多いもののα世代においては特に顕著で「YouTube」が51％となり、過半数を超える結果となった。
■α世代に人気の10〜20年以上前にリリースされた曲
2位 「残酷な天使のテーゼ」高橋洋子（1995年リリース）
7位 「サウダージ」ポルノグラフィティ（2000年リリース）
20位 「千本桜」WhiteFlame feat.初音ミク（2011年リリース）
29位 「小さな恋のうた」MONGOL800（2001年リリース）
33位 「丸の内サディスティック」椎名林檎（1999年リリース）
36位 「高音厨音域テスト」木村わいP feat.初音ミク（2013年リリース）
37位 「高嶺の花子さん」back number（2013年リリース）
47位 「ひまわりの約束」秦基博（2014年リリース）
54位 「愛をこめて花束を」Superfly（2008年リリース）
55位 「キセキ」GReeeeN（2008年リリース）
※α世代の歌唱りれきを集計したランキング上位100曲から抜粋
※集計期間：2025年1月1日〜11月15日 JOYSOUND会員サービス「うたスキ」歌唱ログより
【定量調査】α世代の『カラオケ利用に関する実態調査』概要
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国のカラオケユーザー
対象者ボリューム：n=1458
調査実施日：2026年3月13日（金）〜2026年3月31日（火）
調査主体：株式会社エクシング
【定性調査】α世代の『カラオケ利用に関する実態調査』概要
調査方法：個別インタビュー
調査対象：カラオケを利用しているα世代4名
調査実施日：2026年3月31日（火）〜2026年4月3日（金）
調査主体：α世代ラボ
【画像】α世代はカラオケをどう思っているのか…様々な調査結果「一番楽しいのはどういう人と行く時？」
α世代はZ世代の次に続く世代で、おおよそ2010〜2024年ごろに生まれた世代を指し、現在、一番上の層は中学生から高校生へと成長している。α世代の親（主にミレニアル世代）は、子どもへの教育方針として「個の尊重」や「体験（コト）への投資」を重視する傾向があるという。
■α世代のカラオケ初体験は平均9.4歳
初めてカラオケを体験した年齢について調査したところ、α世代の平均は9.4歳となり、全世代の中で唯一の“1桁台”だった。Z世代は平均10.9歳、Y世代は30代で11.3歳・40代で13.9歳、X世代では50代が18.1歳・60歳以上が23.8歳となっている。
■新曲以外の楽曲認知は「YouTube」が過半数を超える
「最近リリースされた新曲以外の曲」を知ったきっかけを質問したところ、他の世代でも多いもののα世代においては特に顕著で「YouTube」が51％となり、過半数を超える結果となった。
■α世代に人気の10〜20年以上前にリリースされた曲
2位 「残酷な天使のテーゼ」高橋洋子（1995年リリース）
7位 「サウダージ」ポルノグラフィティ（2000年リリース）
20位 「千本桜」WhiteFlame feat.初音ミク（2011年リリース）
29位 「小さな恋のうた」MONGOL800（2001年リリース）
33位 「丸の内サディスティック」椎名林檎（1999年リリース）
36位 「高音厨音域テスト」木村わいP feat.初音ミク（2013年リリース）
37位 「高嶺の花子さん」back number（2013年リリース）
47位 「ひまわりの約束」秦基博（2014年リリース）
54位 「愛をこめて花束を」Superfly（2008年リリース）
55位 「キセキ」GReeeeN（2008年リリース）
※α世代の歌唱りれきを集計したランキング上位100曲から抜粋
※集計期間：2025年1月1日〜11月15日 JOYSOUND会員サービス「うたスキ」歌唱ログより
【定量調査】α世代の『カラオケ利用に関する実態調査』概要
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国のカラオケユーザー
対象者ボリューム：n=1458
調査実施日：2026年3月13日（金）〜2026年3月31日（火）
調査主体：株式会社エクシング
【定性調査】α世代の『カラオケ利用に関する実態調査』概要
調査方法：個別インタビュー
調査対象：カラオケを利用しているα世代4名
調査実施日：2026年3月31日（火）〜2026年4月3日（金）
調査主体：α世代ラボ