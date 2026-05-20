¡Ú¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉYunth¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÅÐ¾ì¡ª
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉYunth¡Ê¥æ¥ó¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç⽇ËÜ¸ø³«30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼ºîÉÊ¡Ø¥È¥¤‧¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·ºî±Ç²è¡Ø¥È¥¤‧¥¹¥È¡¼¥ê¡¼5¡Ù¤Î¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢2026Ç¯6⽉11⽇¡Ê⽊¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸3¼ïÎà¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉYunth¤Ï¡¢ ¡ÉËè⽇¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò»ä¤é¤·¤¯³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â⾃Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ⾃Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¡É ¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂ⽣¡£⽣¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ê¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡ËÇÛ¹ç¤Î¡Ö⽣VCÈþ⽩ÈþÍÆ±Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È©¤¬ËÜÍè¤â¤ÄÈþ¤·¤µ¤ò⽬³Ð¤á¤µ¤»¡¢³«²Ö¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¾å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ëYunth¡Ø¥È¥¤‧¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö⽣VCÈþ⽩ÈþÍÆ±Õ¡×¤Ë ¡É¥¦¥Ã¥Ç¥£¡É ¡õ ¡É¥¸¥§¥·¡¼¡É ¡¢¡Ö⽣VA¥À¡¼¥ÞÈþÍÆ±Õ¡×¤Ë ¡É¥¦¥Ã¥Ç¥£¡É ¡õ ¡É¥Ð¥º‧¥é¥¤¥È¥¤¥ä¡¼¡É ¡¢¡Ö⽣AZÈþÍÆ±Õ¡×¤Ë ¡É¥ê¥È¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó‧¥á¥ó¡É ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Yunth½é¤È¤Ê¤ë¡Ø¥È¥¤‧¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Á´ÂÎ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÍÆ±Õ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¸ÄÊñÁõ¥Ñ¥¦¥Á¤Ë¤Ï¡¢Yunth½é¤Î¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤ê⼊¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÍ·¤Ó⼼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥È¥¤‧¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢⽇ËÜ¸ø³«30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£¤â¤Ê¤ª¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡£7⽉¤Ë¤ÏºÇ¿·ºî¡Ø¥È¥¤‧¥¹¥È¡¼¥ê¡¼5¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¡¢ºÆ¤ÓÃí⽬¤ò½¸¤áÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Yunth¤Î¡Ø¥È¥¤‧¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢ ¡É¥¦¥Ã¥Ç¥£¡É ¤ä ¡É¥Ð¥º¡É ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë⽇¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤È¤¤á¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ëè⽇¤Î¥±¥¢¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¡¢⼤ÀÚ¤Ê⽅¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤ª⼿¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¡ÊC¡ËDisney/Pixar
¡ä¡ä¡ä¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸3¼ïÎà¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉYunth¤Ï¡¢ ¡ÉËè⽇¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò»ä¤é¤·¤¯³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â⾃Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ⾃Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¡É ¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂ⽣¡£⽣¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ê¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡ËÇÛ¹ç¤Î¡Ö⽣VCÈþ⽩ÈþÍÆ±Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È©¤¬ËÜÍè¤â¤ÄÈþ¤·¤µ¤ò⽬³Ð¤á¤µ¤»¡¢³«²Ö¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¾å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÍÆ±Õ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¸ÄÊñÁõ¥Ñ¥¦¥Á¤Ë¤Ï¡¢Yunth½é¤Î¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤ê⼊¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÍ·¤Ó⼼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥È¥¤‧¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢⽇ËÜ¸ø³«30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£¤â¤Ê¤ª¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡£7⽉¤Ë¤ÏºÇ¿·ºî¡Ø¥È¥¤‧¥¹¥È¡¼¥ê¡¼5¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¡¢ºÆ¤ÓÃí⽬¤ò½¸¤áÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Yunth¤Î¡Ø¥È¥¤‧¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢ ¡É¥¦¥Ã¥Ç¥£¡É ¤ä ¡É¥Ð¥º¡É ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë⽇¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤È¤¤á¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ëè⽇¤Î¥±¥¢¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¡¢⼤ÀÚ¤Ê⽅¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤ª⼿¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¡ÊC¡ËDisney/Pixar