【1位〜6位】5月9日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】天秤座 総合運：★★★★★

今日は面倒なことから片づけるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、うれしい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！



恋愛運

恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう思いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知りあうつもりでいると〇。



金運

普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。



ラッキーアイテム：カーディガン



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう思いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知りあうつもりでいると〇。金運普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。ラッキーアイテム：カーディガンラッキーカラー：ゴールド

【2位】牡牛座 総合運：★★★★★

あなたの能力や魅力を認めて、協力を申し出てくれる人が現れそうな運気です。大切なのは、媚を売らないこと。ありのままの自分でいればいいのだと思っていてください。また、異性の友だちからの情報は、想像以上に役に立ちそうです。



恋愛運

誰かに対して「しつこいな…」と、ストレスを感じることもありそうな恋愛運。相手の行動をストップさせようと頑張ると、さらに疲れてしまいそうです。今日はなにも反応を見せないのが、あなた自身の恋愛を充実させる近道になります。



金運

投資でも節約でも貯金でも、｢なかなかうまくいかないな｣と、思っているポイントに注目して。そして、誰かの成功例を、そのまま取り入れてみましょう！それが、これまで以上のお金が舞い込むための準備になります！



ラッキーアイテム：クリップ



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】牡羊座 総合運：★★★★☆

運気は好調！「ちょっと自分らしくないな」というアイテムや行動を取り入れてみると、これまでは知らなかった能力や魅力を発見できそう。「似あわないから」と思って避けていた髪型や服、色などにトライしてみましょう！



恋愛運

なにを考えているかわからなかったり、あなたを振り回しそうだったりする相手に惹かれそうな日。少し翻弄されることで、あなたの魅力もアップします！ただ、どんな関わりかたをするのかは、即決せずに冷静に考えるつもりでいて。



金運

気心の知れた友だちとお互いのお金の使い方などを話し、｢こうすればいいんだ｣と、うれしくなる発見がありそうな日です。また、一緒に旅行や買い物のために｢貯金しよう｣と足並みをそろえると、友情もお金との縁もグンと強くなりそう。



ラッキーアイテム：水性ペン



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】獅子座 総合運：★★★★☆

今日、知りあった人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。



恋愛運

うれしいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知りあったりするかもしれません。友だちから「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。



金運

｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。



ラッキーアイテム：シルク



ラッキーカラー：ピンク

【5位】射手座 総合運：★★★☆☆

気分も身体も「軽いな」と感じられそうな日です。明るい色の服を着たり、バッグに入れて持ち歩く物を減らしたりすると、運気も気分もさらにアップ！また、いつもは通らない道を使って遠回りをすると、エクササイズにも気分転換にも〇。



恋愛運

なにげなく通った道や、出かけた場所に出会いがあるかも。また、恋の相手に連絡をしたら、想像以上に盛り上がる可能性も大！今日は、あれこれ考えずに動いていきましょう！身軽になるほど恋の幸せをつかめる運気です。



金運

｢これから、こうしてみよう｣と思える情報をもらえそうな金運の日。お金のことをよく話題にする友だち、ポイントやマイルを貯めるのが好きな友だち、経済に詳しい知人など、人が金運に追い風を吹かせてくれるでしょう！



ラッキーアイテム：エディターズバック



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】山羊座 総合運：★★★☆☆

「こんな魅力を手に入れたい」と思っていることに、今日は時間とエネルギーを使ってみてください。すぐに手応えを感じられるでしょう。そして、自分で思う以上に魅力がアップしているはず。憧れている人のまねをするのも〇。



恋愛運

今日は、強引な人のペースに巻き込まれそうになるかも。「恋人として付きあう気がない」と感じたら、ストレートな言葉で伝えてOK。また、自分の体のケアにたっぷり時間をかけると、恋の魅力がアップする1日です。



金運

あなたが今後、さらに多くのお金を稼ぐためのきっかけやヒントがもたらされる運気です。副業や投資など、お金に関する話が舞い込んできたら、ひとまず聞いてみてください。｢危険だ｣｢怪しい｣と最初から決めつけないことがポイント。



ラッキーアイテム：ルームウェア



ラッキーカラー：グリーン