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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 東京ビッグサイトの近くの広大な公園を走って、『空』を感じる。」と題した動画を公開した。脳科学者の茂木健一郎が、東京ビッグサイト周辺や隣接する広大な公園をジョギングしながら、日常の喧騒から離れて「空」や自然を感じる様子を伝えている。



有明エリアの東京ビッグサイト近くから走り始めた茂木は、隣接する「東京臨海広域防災公園」へと足を踏み入れる。ここは地震などの大規模災害時に首都圏の広域防災のヘッドクォーターとして機能する場所であり、ヘリポートなども備えられている。茂木は広大な敷地を見渡し、「優れた備えですね」と感心しながら、開放感のある道を軽快に駆け抜けていく。



公園の南口付近を進むと、見事に咲き誇るモクレンの木を発見する。ソメイヨシノとは異なる、ハスの花に似た特徴的な花びらを間近で観察し、「木蓮綺麗だな」と季節の移ろいを楽しむ様子が収められている。さらに走り進めると、特徴的な逆三角形の建物が見えてくる。東京ビッグサイト前の広大な階段と石畳の広場に到着すると、コミックマーケット開催時には「待機列が作られるところ」と解説。また、東京マラソンの登録会場としても馴染み深い場所であることを、自身の経験を交えて紹介した。



動画の終盤では「ビッグサイトの周辺を約2キロ弱ですかね、走りました」と振り返り、清々しい表情を見せた。その後は公園内に設置されたブランコに乗って休憩を試みるも、「揺れないブランコだった」と苦笑いするお茶目な一面も披露している。有明エリアならではの広大な空と豊かな自然を堪能できるランニングコースは、日々の運動不足解消や、心身をリフレッシュさせる週末のお出かけのヒントになりそうだ。