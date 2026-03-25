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思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏がYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて、「課題を出さない子どもの対応法」と題した動画を公開した。道山氏は、テスト前の課題に取り組まない子どもに対し、親がどのように関わるべきかを解説。「課題」と「テスト勉強」の決定的な違いを指摘し、子どもが課題をこなせない背景にある心理的・環境的な要因を解き明かした。



動画では、中1男子の母親からの「子どもが課題をやらず、見守っても未提出だった」という相談を紹介。これに対し道山氏はまず、「課題とテスト勉強は違う」と断言する。課題は「先生との約束」であり、将来社会に出た際に納期や約束を守るための練習であるため、親は完了できるようサポートする必要があるとした。一方、テスト勉強はあくまで「自分のためのもの」であり、必須度は異なると位置づける。



子どもが課題に取り組めない理由として、道山氏は3つの要因を挙げた。1つ目は親の愛情を感じられず気力が湧かない「愛情バロメータ不足」、2つ目は「やる場所ややり方がわからない」、3つ目はゲームなどの「誘惑に負けてしまう」ことだ。特に2つ目に関しては、「場所すらわかっていない子も結構いる」と指摘し、親がプリントの在り処を確認したり、場合によっては先生に連絡して聞いたりするサポートも必要だと述べた。



また、「放っておいて」という子どもの言葉を尊重して失敗した今回のケースを、「介入する正当性が生まれた」とポジティブに捉える視点も提示。「前回は失敗したから、今回は計画を立てよう」と提案し、約束を守る練習をさせることが重要だと語った。



道山氏は、親の干渉に反発する子どもに対しては、まず「愛情バロメータ」を高めることが先決だと強調。子どもの要求を聞き入れ、エネルギーを満たすことが、課題に取り組む土台になると結論付けている。