Snow Man佐久間大介、二年目となる一番くじ新CM放映開始！「“スーパー元気！”という言葉がぴったりのCM」

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Snow Manの佐久間大介が出演する「一番くじ」の新CM『プレイリスト』篇が、3月25日より特設サイトにて公開。また、TVCMも3月25日より全国で順次放映開始となった。

■CMコンセプトは“プレイリスト”

佐久間は、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」のCMに、2025年に引き続き出演。今回のCMでは、2025年に掲げた「見つかる、キミの一番！」をキャッチコピーとして踏襲し、“プレイリスト”をコンセプトに、様々なシチュエーションで自由に楽しめる一番くじの世界をカラフルに演出した。

一番くじは今や、コンビニや書店だけでなく、オンラインでいつでもどこでも楽しめる、体験型ブランドへと進化している。コンビニでくじを引いたり、自宅からオンラインで引いたり、仲間と書店で盛り上がったりといった、それぞれのシーンを“色分けされた世界観”で描写。くじを引く瞬間の感情の揺れを、音楽のプレイリストのように連続する高揚体験として表現している。

■CM概要

「さあ、ペリペリしよ！」という印象的なフレーズとともに、くじをめくる直前の緊張感や期待感を丁寧に表現。コンビニで狙いを定めて引く瞬間、自宅で気軽にオンラインでくじ箱とくじ券を選び覚悟を決めてタップする瞬間、仲間と書店で盛り上がる瞬間など、場所は違っても変わらない“あのドキドキ”を描き出している。

ブランドのファンとしてリアルな一番くじ体験を持つ佐久間大介だからこそ表現できる、“引く瞬間”への愛情や感情の揺れも見逃せない。ONLINE篇ではA賞が当たった際の喜びを得意のアクロバットを用いて全身で表現した。佐久間ならではのダイナミックな動きが、一番くじONLINEの魅力や楽しさを鮮やかに彩っている。店頭とオンラインの垣根を越え、一番くじが生み出す連続する高揚感を、音楽のプレイリストのようにテンポよく届ける内容となっている。

なお、CM公開を記念して、3月25日10時より商品についての佐久間のメッセージなどを掲載したCMスペシャルページが、一番くじ倶楽部ウェブサイトで公開される予定。

■佐久間大介 インタビュー

■関連リンク

特設サイト ※3月25日10時公開予定

https://sf.1kuji.com/mitsukaru_1kuji/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/

■【画像】CMカット