Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

SALONIAは、ベージュの「ドライヤー＆ストレートヘアアイロン（24mm） スターターセット」を23％オフの7,470円（税込）で販売しています。

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大風量ドライヤー＆簡単毛先アレンジ可能のコンパクトヘアアイロン

↑SALONIAの「ドライヤー＆ストレートヘアアイロン（24mm） スターターセット」

軽量かつ折りたたみ式で持ち運びにも便利な「スピーディーイオンドライヤー」は、2.3㎥/min（自社計測による）の大風量で速乾を実現。SETモードを搭載し、柔らかい温風で髪のことを考えたスタイリングができるそうです。

また、「ストレートヘアアイロン」は電源を入れてから約30秒で素早く温まり（120℃の場合）、ダイヤル操作で120〜230℃の温度調整が可能。ドライヤー同様に、髪にうれしいマイナスイオン機能を搭載しています。ヘアアイロン初心者にもおすすめの定番サイズで、外ハネで抜け感のあるオシャレなアレンジが簡単にできるそうです。

時短でヘアセットしたい方はもちろん、大切な人へのギフトとしてもおすすめの「ドライヤー＆ストレートヘアアイロン（24mm） スターターセット」。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

SALONIAの「ドライヤー＆ストレートヘアアイロン（24mm） スターターセット」はAmazonタイムセールでお買い得！

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