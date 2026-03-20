お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（35）が19日、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。オズワルド・伊藤俊介（36）との破局理由を明かした。

今回の企画は「色々あった同期芸人」で、イワクラや伊藤らが出演。昨年9月に伊藤と破局したイワクラは「大きい理由でいきますと。お互い結婚を考えていたんですが、ちょっとリアルに考えた時に、こいつ全然無理かもしらんって思って」と話した。

「私からフラれた理由で、（伊藤は）思い当たるのが1個あったらしくて。“毎日俺が酒飲みに行くからだよな”って。全然それは違って、それ以外に40個あるんだけどと思って」「お母さんも結婚するものだと思っていたので、1回お母さんと伊藤くんとご飯に行くことがあって。お母さんと伊藤くんが喫煙所で“もし結婚とか考えているんだったら、貯金とかしないといけないね”って言ったら、伊藤くんが“まぁまぁまぁ…”って、お母さんのことをスカしたらしくて」と暴露。

さらに「これ言ったことない。ここで初めて言う。めちゃくちゃ腹が立ったやつがある」と切り出し、「同せいするってなった時に、私今まで伊藤くんにおねだりをしたことがなかったんですけど、同せい開始となったんで、ベッドがほしいって。そしたら“ごめん。お金ないのよ”って言われまして。お前、値段聞けやと思って。これをダイタクの大さん、キンボシの有宗さんに言ったら“伊藤もいいヤツやしな”ってズレた返しをしてきて。こいつら2人、こいつ（伊藤）から金借りてるんですよ。こいつらに、バカみたいに金貸せるくせに、私にはベッドのひとつも買えねぇのかと思って」とし、伊藤に「おい、買ってくれよ！」と訴えて笑わせた。