¡ÚÂ®Êó¡ÛJRÂçÏÂÏ©Àþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¡È¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤ÇºÂÀÊÀÚ¤ê¤Ä¤±¡É¤«¡¡´ïÊªÂ»²õµ¿¤¤¤Ç56ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¡¡Æ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¡¡ÈÃÙ±ä¤ä±¿µÙ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ËÎ©Ê¢¡É¤È¤¤¤¦»Ý¤ò¶¡½Ò
¡¡£Ê£ÒÂçÏÂÏ©Àþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¡¢¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤ÇºÂÀÊ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï´ïÊªÂ»²õÍÆµ¿¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£µ£¶¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛJRÂçÏÂÏ©Àþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¡È¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤ÇºÂÀÊÀÚ¤ê¤Ä¤±¡É¤«¡¡´ïÊªÂ»²õµ¿¤¤¤Ç56ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¡¡Æ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¡¡ÈÃÙ±ä¤ä±¿µÙ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ËÎ©Ê¢¡É¤È¤¤¤¦»Ý¤ò¶¡½Ò
¡¡ÃË¤ÏÂçÏÂÏ©Àþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¥·ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤¬´ïÊªÂ»²õÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÇð¸¶»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦²Ö·ÁÀ¯¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢£³·î£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å£·»þÈ¾¤´¤í¡¢£Ê£ÒÂçÏÂÏ©Àþ¤òÁö¹ÔÃæ¤ÎÉáÄÌÅÅ¼Ö¤Ç¡¢¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¯¥í¥¹¥·ー¥È¤ÎºÂÌÌ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÂÌÌ¤Ë¤Ï¿ô£ã£í¥µ¥¤¥º¤Î½ý¤¬¡¢Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ö·ÁÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶ÐÌ³Àè¤«¤éÇð¸¶»ÔÆâ¤Øµ¢Âð¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÂçÏÂÏ©Àþ¤Îµ×Êõ»û±Ø¤Ç¶è´Ö²÷Â®¤«¤éÉáÄÌ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¤½¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·²Ö·ÁÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÃÙ±ä¤ä±¿µÙ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¼ÖÎ¾¤Î¹½Â¤¤¬°¤¯¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¥·ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢§£²£°£²£²Ç¯°Ê¹ß¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬Ìó£³£°£°·ï¤â
¡¡£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤¬º£Ç¯£²·î¡¢¡ÈºÂÀÊ¤¬¿ÏÊª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Â»²õ¤µ¤ì¤ëÈï³²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÉÜ·Ù¤ËÈï³²¿½¹ð¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯°Ê¹ß¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤¬¡¢ÂçÏÂÏ©Àþ¤òÃæ¿´¤ËÌó£³£°£°·ï¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Èï³²¼ÖÎ¾Æâ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢²Ö·ÁÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¡£Ä¥¤ê¹þ¤ßÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¡¢ÁÜºº°÷¤¬£±£¹ÆüÌë¤ÎÈÈ¹Ô¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ö·ÁÍÆµ¿¼Ô¼«¿È¤â¡¢¡È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£µ£°～£¶£°²ó¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈï³²¤È²Ö·ÁÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î´ØÏ¢¤òÁÜºº¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£