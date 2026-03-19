１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、ＲＩＺＩＮでも勝利をあげる活躍をみせるジョリー（２８）が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。元妻との間に４人の子どもがいることを告白した。

「今までずっと隠してたわけではないんですけど、伏せていたことを今日はちょっと話していけたら。突然ですが、僕には実は子どもが４人います。実は月に１回和歌山に帰って、養育費を渡す名目で子供達と会わせてもらって、ご飯行ったり、公園で遊んだり、カラオケにいったりしています」

ジョリーは２日にマネジャーでインフルエンサーの清水ゆりとの離婚を発表したが、清水との子どもではなく「実は僕、清水と出会う３〜４年前まで別の女性の方と結婚していて、清水と出会う４年前に離婚したんですけど、その女性の方との子どもです」と説明。女性との話し合いの中で、「公表していこうか」という形になったという。これまで清水と結婚している中で「隠したいとかそういう意味合いは全然全くなかったんですけど、やっぱり清水との結婚中に前の奥さんのこととか、元奥さんとの養育費とのやりとりだったりとか、もちろん清水は知ってたんですけど、やっぱり清水的にも私が１番じゃないっていう見え方は嫌やっていうところから極力出すのは控えてほしいっていうところだったんですけど、今回もう清水とは完全に終わって新しい道を行くっていうところで。俺は俺なりに自分のリアルをさらけ出してるつもりなんで、そことかもクリーンにではないけど、ちゃんと誠実に皆さんにお届けするべきかなってところからこの動画を撮ろうということになりました。１８歳と１９歳の時に子どもができて−」と語っていった。

モザイクをかけた形ながら子供達も動画に登場。人気アニメ「鬼滅の刃」の話をする場面や公園で遊ぶ姿など、パパの顔を見せていた。