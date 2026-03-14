「on the same wavelength」の意味は？「wavelength」の意味がわかれば正解できるはず！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「on the same wavelength」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「wavelength」＝「波長」という意味。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「波長があう／感覚があう」でした！
「on the same wavelength」は、「波長があう／感覚があう」という意味の表現。
考え方が近かったり、話していて自然に通じあえたりするときに使われます。
「We all get along with each other. We’re all on the same wavelength.」
（私たちはみんな波長があうので仲がいいです）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部