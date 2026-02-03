この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの専門家である角田紀臣氏が運営するYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体」が、「【脛の外側が張る本当の原因】内側と足首の異常で力が伝わっていなかった!?【郡司浩平さん】」と題した動画を公開。競輪のトップ選手である郡司浩平氏をゲストに迎え、多くのアスリートが抱える足の不調について、その根本原因を解き明かした。

動画では、郡司氏の足首や膝の状態を角田氏がチェック。一見問題ないように見える部位にも、深刻な「癒着」や「関節のズレ」が潜んでいることが明らかになる。角田氏はまず、郡司氏の足首の可動域がアキレス腱周辺の硬さによって制限されていると指摘。これは腱や筋膜の「癒着」が原因であり、本来の動きを妨げている状態だという。

さらに衝撃的だったのは、足の甲の関節の異常である。角田氏が郡司氏の足の甲を動かすと「ゴリゴリ」という異音が発生。角田氏によると、これは「関節の悲鳴」であり、関節のズレによって腱が衝突している証拠だという。この状態では、ペダルを踏み込む際に力が分散してしまい、パフォーマンスが大きく低下する。角田氏は「ここに楔が打たれているから、足首の可動域は出るわけない」と断言した。

また、議論は脛（すね）の不調にも及んだ。角田氏は、脛の筋膜が癒着することで神経が圧迫され、脳からの指令が足先まで適切に届かなくなる「神経の促通」の問題を指摘。トップアスリートは痛みの閾値が高いため、こうした異常に気づきにくい傾向があるという。実際に、角田氏が特定のポイントを押すと、郡司氏はこれまで感じたことのない痛みに驚きの声を上げた。

最後に角田氏は、これらの癒着や関節のズレを解消する施術を実演。施術後には、異音が消え、これまで硬直していた部位が滑らかに動くようになり、郡司氏も「全然違いますね」とその効果を実感した。本動画は、アスリートだけでなく、日常的に足の疲れや張りを感じる人々にとっても、自身の身体の状態を見直すきっかけとなるだろう。

