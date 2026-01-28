

日本向けのGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 UltraがFCCを通過！写真は既存のS25シリーズ

米連邦通信委員会（FCC）は26日（現地時間）、Samsung Electronics（以下、Samsung）が展開する「Galaxy」ブランドにおける未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）「SC-51G」および「SC-52G」、「SCG36」、「SCG38」が2025年12月26日（金）より認証を順次通過していることを公開しています。またFCCは27日（現地時間）、同じくGalaxyブランドにおける未発表な5G対応スマホ「SC-53G」および「SCG37」が2025年12月12日（金）より認証を順次通過していることを公開しています。



FCCが公開しているGalaxy S26の日本向けモデルの認証情報の一部。SC-51GとSCG36と記載されいるのがわかります FCCが公開しているGalaxy S26の日本向けモデルの認証情報の一部。SC-51GとSCG36と記載されいるのがわかります



FCCが公開しているGalaxy S26+の日本向けモデルの認証情報の一部。SC-52GとSCG38と記載されいるのがわかります FCCが公開しているGalaxy S26+の日本向けモデルの認証情報の一部。SC-52GとSCG38と記載されいるのがわかります



FCCが公開しているGalaxy S26 Ultraの日本向けモデルの認証情報の一部。SC-53GとSCG37と記載されいるのがわかります FCCが公開しているGalaxy S26 Ultraの日本向けモデルの認証情報の一部。SC-53GとSCG37と記載されいるのがわかります

FCC ID（認証番号）はSC-51GとSCG36が「A3LSMS942JPN」、SC-52GとSCG38が「A3LSMS947JPN」、SC-53GとSCG37が「A3LSMS948JPN」で、これらの機種は現時点では未発表のため、詳細は不明ですが、FCC IDや型番の規則からSC-51GとSCG36は次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26」シリーズの標準モデル「Galaxy S26」、SC-52GとSCG38は大画面モデル「Galaxy S26+」、SC-53GとSCG37は最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」のそれぞれNTTドコモ向けとKDDI・沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」向けとなると予想されます。これにより、少なくとも日本においてGalaxy S26がNTTドコモ向け「Galaxy S26 SC-51G」およびau向け「Galaxy S26（型番：SCG36）」、Galaxy S26+がNTTドコモ向け「Galaxy S26+ SC-52G」およびau向け「Galaxy S26+（型番：SCG38）」、Galaxy S26 UltraがNTTドコモ向け「Galaxy S26 Ultra SC-53G」およびau向け「Galaxy S26 Ultra（型番：SCG37）」として発売される準備が進められていることが明らかとなりました。なお、すでに紹介しているようにGalaxy S26シリーズについてはIEC（国際電気標準会議）の電気機器安全規格適合試験制度を運営するIECEEにて電気機器認証機関の検査を通過しており、Galaxy S26+についてはソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」向け「Galaxy S26+（型番：SM-S947Z）」が認証を通過しているほか、Galaxy S26 UltraについてはSoftBank向け「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948Z）」や楽天モバイル向け「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948C）」、オープン市場向け「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948Q）」も認証を通過しています。また同様にフランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiがeSIMの対応機種にはGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 UltraともにNTTドコモ向けおよびau向け、SoftBank向け、楽天モバイル向け、オープン市場向けが勢揃いすることが記載されており、GSMAが運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにもすべての型番が登録されています。そのため、現時点では確実とは言えませんが、各認証ともに後から追加や変更があることはありますし、Galaxy S26についてもSoftBank向け「Galaxy S26（型番：SM-S942Z）」や楽天モバイル向け「Galaxy S26（型番：SM-S942C）」、オープン市場向け「Galaxy S26（型番：SM-S942Q）」、Galaxy S26+についても楽天モバイル向け「Galaxy S26+（型番：SM-S947C）」やオープン市場向け「Galaxy S26+（型番：SM-S947Q）」が発売される可能性も十分にありそうです。Samsungが展開するGalaxyブランドでは毎年前半に同社のフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズが投入されており、昨年も2024年の「Galaxy S24」シリーズに続いて「Galaxy S25」シリーズが投入され、海外ではまずはGalaxy S25およびGalaxy S25+、Galaxy S25 Ultraが発売され、続いて同シリーズ初の薄型モデルとなる「Galaxy S25 Edge」が登場しました。一方、日本ではここ数年の流れと同様にGalaxy S25およびGalaxy S25 Ultraのみが販売されてきました。ただし、Samsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンではここ数年は少しずつ着実に販路を広げており、2023年にはオープン市場向け「Galaxy S23 Ultra（型番：SM-S918Q）」や楽天モバイル向け「Galaxy S23（型番：SM-S911C）」、2024年にはオープン市場向け「Galaxy S24（型番：SM-S921Q）」および「Galaxy S24 Ultra（型番：SM-S928Q）」、そして2025年にはオープン市場向けに加えてソフトバンク向け「Galaxy S25（型番：SM-S931Z）」および「Galaxy S25 Ultra（型番：SM-S938Z）」が追加されました。今回、新たに来年の2026年に登場する予定のGalaxy S26シリーズとして日本においてまずGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraの3機種が揃うほか、これらの3機種がともに新たに楽天モバイルを追加したNTTドコモやau（KDDIおよび沖縄セルラー電話）、SoftBank（ソフトバンク）というMNOの4者とオープン市場で投入される可能性が示されました。2025年にはすでにエントリースマホ「Galaxy A25 5G」が同じくMNOの4者とオープン市場で発売されましたが、いよいよフラッグシップモデルがそれも3機種ともに揃って全販路に拡大することになる可能性も高まっています。・次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」がFCCなどの認証を通過！最新SoC「Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載 - S-MAX・未発表な次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26」のNTTドコモ版「SC-51G」やau版「SCG36」が認証通過！メーカー版などはキャンセルか？ - S-MAX・未発表な次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26+」のNTTドコモ版「SC-52G」やau版「SCG38」、SoftBank版「SM-S947Z」が認証通過！久しぶりのPlusモデル - S-MAX・次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過 - S-MAX・日本でフルラインナップが登場か？次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26・S26+・S26 Ultra」のメーカー版とキャリア版が勢揃い - S-MAX

