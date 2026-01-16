Ê¸²Ê¾Ê¤¬»Ò¶¡¤ÎÇ¯´Ö³Ø½¬ÈñÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÄûÀµ¡¡»äÎ©¹â¹»Ìó103Ëü±ß¢ªÌó118Ëü±ß¡¡¿¦°÷¤Î¿ô»úÆþÎÏ¥ß¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥°¤Ê¤É
»Ò¶¡¤Ë¤«¤«¤ë1Ç¯´Ö¤Î³Ø½¬ÈñÄ´ºº¤Ç¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¡¢¿¦°÷¤Î¿ôÃÍÆþÎÏ¥ß¥¹¤Ê¤É¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄ´ºº·ë²Ì¤òÄûÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤â½¤Àµ³Û¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿2023Ç¯ÅÙ¤Î»äÎ©¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢103Ëü±ß¤Û¤É¤«¤é118Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤ª¤è¤½15Ëü±ß¡¢¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤Ï2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»¤Ë»Ò¶¡¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ä½Î¡¢½¬¤¤»ö¤Ê¤É³Ø½¬Èñ¤ò³Ø¹»¤Î»äÎ©¡¦¸øÎ©¤ËÊ¬¤±¤ÆÄ´ºº¡¦¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µîÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë11·îËö¡¢³°ÉôÍ¼±¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¿ôÃÍ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¾ÊÆâ¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢2021Ç¯ÅÙÊ¬¤«¤é¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢¢§¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¡Ê¥Ð¥°¡Ë¢§¿¦°÷¤Î¿ô»úÆþÎÏ¥ß¥¹¢§·×»»¼°¤ÎÀßÄê¥ß¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢2021Ç¯ÅÙ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â½¤Àµ³Û¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤Î»äÎ©¹â¹»¤Ç¡¢103Ëü283±ß¤«¤é117Ëü9261±ß¤Ø¡¢¤ª¤è¤½15Ëü±ß¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»»½Ð¤Î²áÄø¤Ç¸í¤Ã¤Æ¸øÎ©¹â¹»¤Î¿ôÃÍ¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿Í°ÙÅª¤Ê¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2023Ç¯ÅÙ¤Î»äÎ©¾®³Ø¹»¤¬9Ëü±ß¤Û¤É¤Î²¼Êý½¤Àµ¡¢¸øÎ©¾®³Ø¹»¤¬3Ëü±ß¤Û¤É¤Î¾åÊý½¤Àµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø½¬ÈñÄ´ºº¤ÏÂ¾¤Î¾ÊÄ£¤Î»Üºö¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºß³°¸ø´Û¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¿¦°÷¤Î»Ò¶¡¤Î¶µ°é´ØÏ¢¼êÅö¤Æ¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÄûÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂçÌó1200¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢°ìÉô¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ²Ã»Ùµë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ÄÉ²Ã»Ùµë³Û¤ÏÁ´¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¤â1000Ëü±ß°ÊÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þ½¤¤ä³°Éô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¾ÊÅª¤ËÅý·×¤ò°·¤¦¿¦°÷¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦½¤µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£