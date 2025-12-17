美容師が明かす“美容院の恋愛事情”。オーナー×スタッフの不倫で職場崩壊したケースも
こんにちは！ 髪質改善専門家・美容師の熊坂裕一郎ことKUMAです。全国から髪や頭皮でお悩みの方が訪れる美容院「area（エリア）」を東京都・江東区で3店舗運営しています。
YouTube「美容師くまのこだわりTV」では年齢に関係なく誰でも自宅で簡単に、美しい髪になる方法を発信中です。
「美容師ってモテるの？」という質問を受けることがあります。
僕自身はお恥ずかしながら恋多きタイプではありません。しかし、美容師は職業柄おしゃれで社交的、そしてトークが上手な人が多いのも事実。必然的に“モテる人が多い職業”というイメージがついているように思います。
そこで今回は、美容院で実際に起きている“恋愛事情”をこっそりお伝えしましょう。
◆美容師同士の恋愛は「よくある！」
一番多いのは、職場内での美容師同士の恋愛です。これはぼくの周りにも本当に多いです。
先輩×後輩、同期同士、オーナー×スタッフ……いろんな組み合わせが存在します。
恋愛に発展しやすい理由はいくつかあります。
・感性が近い…ファッションや音楽、世界観など「好きなもの」が似ている。
・仕事の大変さを共有できる…下積みの大変さや、売り上げのプレッシャーなどを理解し合える。
ただし、多くの場合は交際を“秘密”にしています。
オープンにすると、他のスタッフから冷やかされたり、なにかと仕事がやりづらくなるからです。
そして最大の問題は別れたあと。
同じフロアで顔を合わせ続けるのはなかなかの精神的ダメージ……。
実際、別れをきっかけにどちらかが退職するケースは珍しくありません。
◆厄介なオーナー×スタッフの“問題系恋愛”
少し厄介なのが、オーナーとスタッフの恋愛です。
オーナーが独身であればよいのですが、既婚者だったオーナーが女性スタッフと親しくなり、やがて離婚して、そのスタッフと再婚する……。
ドラマのような展開ですが、時折耳にする話でもあります。
恋愛は個人の自由ですが、「オーナーと部下」という関係上、恋愛になった瞬間、お店全体の問題になることもしばしばです。
不倫が発覚して上司としての信用を失い、スタッフ全員が退職してしまったなんてケースもあります。
◆お客様との恋愛はアリ？ナシ？
そして、気になってくるのが「美容師とお客様の恋愛」ですよね。
ぼくの肌感覚でいうと、ゼロではないけど、さほど多くないです。
プロ意識が高い美容師ほど、仕事とプライベートで線を引いている、というのが現場の実感です。
恋愛感情、つまり私情を仕事に持ち込んでしまうと、他のお客様からの信頼を失う可能性があります。
だからこそ、仕事をちゃんとやりたい美容師ほど、そこは慎重になります。
一方で、お客様側からのアプローチは、実際それなりにあります。
特に、女性美容師に対する男性客のお誘いです。
「今度ごはんに行きませんか？」
「連絡先教えてもらえます？」
そんな声を、カット中やシャンプー中にかけられるのは、あるあるです。
◆意外に多い、男性美容師×カットモデルの組み合わせ
さきほど、お客様との恋愛は多くないといいましたが、意外に多いのがこの組み合わせです。
モデルを頼む流れで連絡先を交換し、カット後に「このあとお茶でも」と誘い、そのまま恋愛に発展というのは、実際に聞きます。
カットモデルは美容師自身が街中で声をかけるため、好みの女性に声をかけることが可能なので、より一層恋愛に発展しやすいといえます。
◆担当の美容師さんと脈アリ？って思ったら…
ひょっとしたら、これを読んでいる方の中にも「好きな美容師がいる」というお客様もいるかもしれません。
しかし、冷静になる必要もあります。
