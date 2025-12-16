ナゲッツが延長突入の大激戦を制しロケッツ撃破…両チームのセンターがトリプルダブル達成

12月16日（現地時間15日）ウェスタン・カンファレンス2位のデンバー・ナゲッツは本拠地ボール・アリーナで、ケビン・デュラントやアルペレン・シェングンなどのスタープレイヤー擁するヒューストン・ロケッツを迎え撃った。







ウェスト上位対決は、前半から点を取り合うハイスコアゲームの展開に。ナゲッツは、ニコラ・ヨキッチの3ポイントシュートやポストプレイ、ジャマール・マレーのペイントアタックなどでインサイド、アウトサイドとバランス良く得点を重ねていく。対するロケッツは、シェングンのポストプレイやデュラントの3ポイントシュートからリズムを作る。





後半も両者譲らない点の取り合いが続く。第4クォーター残り1分21秒同点の場面で、トップでボールを持つヨキッチが3ポイントシュートを決めるも、今シーズン爆発しているリード・シェパードにお返しの3ポイントシュートをお見舞いされる。ナゲッツが1点ビハインドで迎えた残り2.3秒、スローインの場面でフリースローを獲得し、これをマレーが確実に決め切り同点に。その後のヨキッチのシュートはリングに弾かれオーバータイムへ突入。

オーバータイムに入ると、マレーが開始早々に連続得点で勝利を手繰り寄せる。残り1分23秒の場面でヨキッチがファウルアウトするものの、リードを守り切りウェスト上位対決はナゲッツに軍配が上がった。

ナゲッツは、ヨキッチが5本の3ポイントを含む39得点15リバウンド10アシストのトリプルダブル、マレーが35得点3リバウンド5アシスト、ティム・ハーダウェイ・ジュニアが13得点2スティールで貢献。ロケッツは、シェングンが33得点10リバウンド10アシスト2スティールとトリプルダブルを達成、デュラントが25得点7アシスト5ブロックをマークした。

■試合結果



デンバー・ナゲッツ 128－125 ヒューストン・ロケッツ



DEN｜24｜34｜31｜28｜11｜＝128



HOU｜30｜21｜35｜31｜8｜＝125

リーグトップのセンター対決…ヨキッチVSシェングン