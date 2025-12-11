政府は１１日、ガソリン税の暫定税率の年内廃止に向けて段階的に引き上げてきた石油元売り会社への補助金を、１リットルあたり２０円から暫定税率と同額の２５・１円に増額した。

補助金が店頭価格に反映されるまでには数日から１週間程度かかることが多い。年末にかけて値下がりが進み、暫定税率が廃止された場合と同じ状況になる見込みだ。

東京都世田谷区のガソリンスタンド「ＥＮＥＯＳ シンエネ八幡山 ＳＳ」では１１日午前、レギュラーガソリンを１リットルあたり１５４円で販売し始めた。補助金の引き上げが始まった１１月１３日より前は１６５円で販売しており、１か月で１１円値下げした。

この日は早朝にガソリンが入荷したため、補助金が上がる前に仕入れた在庫がなくなり次第、値下げを検討するという。佐藤大所長は「段階的な値下げで買い控えや混乱もなく販売ができている」と話す。杉並区の６０歳代の男性客は「冬はスキーに行くため給油は欠かせない。少しでも安いのはありがたい」と喜んだ。

政府は１リットルあたり１０円だった補助金を１１月１３日に１５円、同月２７日に２０円に引き上げた。資源エネルギー庁が今月１０日に発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（８日時点）は１６３・７円で５週連続で値下がりし、１７５円前後で推移していたガソリン価格は２０２１年１０月以来、約４年ぶりの安値水準となった。

ガソリン税の暫定税率廃止法は１１月２８日、参院本議会で全会一致により可決、成立した。暫定税率は１２月３１日で廃止され、政府の補助金も終了する。