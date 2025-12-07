ÄÕ½Å¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛºÇ½ª²óÍ½¹ð¤¬¡Öµã¤±¤ë¡Ä¡×ºÇ´ü»Ù¤¨¤ë¿ÍÊª¤Ë¤â¥Í¥Ã¥ÈÎÞ¡ÖÊú¤Äù¤á¤Æ¤ë¤Î¤¬¡×
¡¡£·Æü¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ï¡¢Âè£´£·ÏÃ¡Öñ½Æ¬¤³¤ï¤¤¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥Ü¥¹¡¦°ì¶¶¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ë¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¼¡½µ¤¬ºÇ½ª²ó¡£¼¡½µÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢µÈ¸¶¤äµººî¼Ô¤é¤æ¤«¤ê¤ÎÌÌ¡¹¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ø¡ª¤Ø¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Ê¤¬¤é±ß¤òÉÁ¤¯¤¬¡¢´é¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¿´¤Ë¤Ï¾²¤Ç¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤¹¤ëÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¤ª¤ê¡¢µÁ·»¡¦¼¡ÏºÊ¼±Ò¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤¬¤ä¤µ¤·¤¯Êú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤ÎºÇ´ü¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢±é¤¸¤ë²£ÉÍ¤Ï¤²¤Ã¤½¤ê¤ÈËË¤¬¤³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ç¤âÁé¤»¤¿»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢Ìò¼Ôº²¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¤ä¤Ä¤ì¤¿ÄÕ½Å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡ÁÄÕ½Å¤ä¤Ã¤Ñ»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤«¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ë¡×¡ÖÄÕ½ÅË´¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥óÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¡ÖÄÕ½Å¤Î¤ä¤Ä¤ì¤Ã¤×¤ê¤³¤½¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤À¤è¡£¤¢¤ó¤¿ºÇ¹â¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤è¡£¡×¡ÖºÇ¸åÄÕ½Å¤òÊú¤Äù¤á¤Æ¤ë¤Î¤¬¼¡ÏºÊ¼±Ò·»¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤Î¤¬µã¤±¤ë¡Ä¡×¡ÖÄÕ½Å¡¢º£½µ¤«¤é¤â¤¦Áé¤»¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£