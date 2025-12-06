¸µÁÄÅ·ºÍ¡¢É÷¤Ë¾è¤ë¡ª³ý¿¹Áá¹á¡¢¤ª²È·Ý¤ÎÄ·Ëþ¤ÇÅÜÅó¤Î¸Ä¿Í3Ï¢¾¡ ¥×¥é¥¹°è¤Ø¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¸µÁÄ¡¦Å·ºÍ½÷Î®¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î5Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ï¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£Ä·Ëþ¤ËËþ´Ó¤ÈÆÀ°Õ¤Î¹âÂÇÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¸Ä¿Í3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³ý¿¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÊû¤²¤ë¥é¥¹¥È1Ëç¤ò°ìÈ¯¥Ä¥â
¡¡Âè1»î¹ç¤ÏÂé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬3Ãå¡£Â³¤¯¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é³ý¿¹¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×ÌÜ¡¦ËÙ¤òÄÉ¤¦Åì3¶É1ËÜ¾ì¡¢³ý¿¹¤Î¼ê¤Ë½øÈ×¤«¤éÂçÊª¼ê¤Îµ¤ÇÛ¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤Þ¤ºÅÏÊÕ¤¬¥Ô¥ó¥º¤ò2¤ÄÌÄ¤¤¤Æº®°ì¿§¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£²¼ÀÐ¤â¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢³ý¿¹¤â»°¡¦Ï»¡¦¶åËüÂÔ¤Á¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àë¸ÀÇ×¤Ï´í¸±Ç×¤Î¥É¥é6º÷¡£³ý¿¹¤Ï¤¸¤Ã¤È¹Í¤¨¡¢¾®¤µ¤¯¡Ö¥ê¡¼¥Á¡×¤ÈÈ¯À¼¡¢¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡£Àä¹¥¤Î»°ÌÌÄ¥¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï»³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÏ»Ëü¤¬1Ëç¤À¤±¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¤ªÊõ¤ò¡¢³ý¿¹¤Ï°ìÈ¯ÌÜ¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦Î¢¥É¥é¤Î1Ëü2000ÅÀ¤ò·è¤á¡¢Âç¤¤Ê¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî2¶É¤Ï²¼ÀÐ¤ÎËþ´Ó¥Ä¥â¤ÇºÆ¤Ó½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤â¡¢³ý¿¹¤ÏÆî3¶É¤ÇËÙ¤«¤éËþ´Ó¤òÄ¾·â¡£¥Ú¥ó»°ËüÂÔ¤Á¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ò¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ë¹½¤¨¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÁªÂò¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£Æî4¶É¤ÏÃæ¡¦ÀÖ¤Î2000ÅÀ¤ÇËë°ú¤¡£»î¹ç¸å¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿³ý¿¹¡£Åì3¶É1ËÜ¾ì¤ÎÄ·Ëþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶åËü¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢»°¡¦Ï»ËüÂÔ¤Á¤À¤Ê¤È¡£¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ê¡¼¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÈ¯¥Ä¥â¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾È¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼ê¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë½øÈ×¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥¹¥³¥¢¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤Ø¡£³ý¿¹¤Ï¡Ö¡Ê¥×¥é¥¹¤¬¡Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡©¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³ý°¹´ÆÆÄ¥Ê¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤ä¤«¡ª¤µ¤ä¤«¡ª¤µ¤ä¤«¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÉÔ»àÄ»¤ä¤Ê¡×¤È½ËÊ¡¤ä´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í4Ï¢¾¡¤¬·ü¤«¤ë¼¡Àï¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËµÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë4Ëü700ÅÀ¡¿¡Ü60.7
2Ãå¡¡BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë3Ëü3600ÅÀ¡¿¡Ü13.6
3Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü2900ÅÀ¡¿¢¥27.1
4Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë1Ëü2800ÅÀ¡¿¢¥47.2
¡Ú12·î5Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü620.2¡Ê56/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü551.0¡Ê56/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü91.4¡Ê56/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥37.7¡Ê54/120¡Ë
5°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥110.3¡Ê56/120¡Ë
6°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥111.7¡Ê58/120¡Ë
7°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥135.0¡Ê56/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥154.2¡Ê58/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥222.1¡Ê56/120¡Ë
10°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥491.6¡Ê54/120¡Ë

¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
