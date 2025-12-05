高い防音性×軽量×洗える「家庭用タイルカーペット」発売--カラーバリエも豊富
スミノエ インテリア プロダクツが運営する直営ECショップ「cucan(クーカン)」は12月1日、「家庭用タイルカーペット フローループ」2種を公式サイトで発売した。
家庭用タイルカーペット フローループ 使用例
同商品は、手軽な防音性が特徴のタイルカーペット。マンションでの階下への騒音配慮や、子どもが走る音によるストレスを軽減するため、「生活音はほとんど聞こえない」レベルの高い遮音等級の防音性能を備えている。
高い遮音等級
裏面の素材をポリ塩化ビニルから不織布に変更し、サイズも小型化したことで超軽量化を実現した。1枚あたり約0.27kgなので、女性でも簡単に設置・持ち運びができる。
超軽量で持ち運びしやすい
手入れもしやすく、汚れた箇所だけを取って洗濯機で丸洗いもできる。また、裏面が不織布のため、カッターで簡単にカットでき、部屋の形状に合わせて調整も可能。
洗濯機で丸洗いできる
低ホルムアルデヒドである上、小さな火種が着火しても燃え広がりにくい「防炎」タイプなので安心して使える。
燃え広がりにくい「防炎」タイプ
耐熱加工なので、床暖房のフローリングにも敷き詰める事ができる。
サイズは、40×40cm。カラーは、アイボリー、ベージュ、グリーン、グレー、ブラック、レッド。
