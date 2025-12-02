昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（28）。2020年の入社後、多くの人気番組を担当したが、2023年7月に体調不良を理由に休業を発表。退社後に、SNSでPTSD（心的外傷後ストレス障害）であったことを公表した。約1年の闘病期間を経て、再び前に踏み出し、NEWSポストセブンのエッセイ連載『ひたむきに咲く』も好評だ。そんな渡邊さんが、日本で起きた買春やわいせつ事件についての思いを綴ります。

【写真】10月には完全受注販売の2026年カレンダーも発売 普段とは違う表情を見せる渡邊渚さん

11月、タイ国籍の12歳の少女が都内のマッサージ店で働かされ、男性客相手に性的サービスをさせられていた事件が発覚した。約1か月でおよそ60人の相手をさせられていたという。

このニュースを知ったとき、私は心底気持ち悪いと思ったし、腹立たしくなった。働かせた店側はもちろんだが、罪の意識もなく少女に性的サービスをさせた客も全員もまとめて逮捕して、顔と名前を晒してほしいとすら思った。

女性の私が自分の12歳の頃を振り返ると、12歳なんてまだ身体も未発達で、"女児"そのものだ。しかもタイ国籍だったということは、日本語もうまく話せなかったと想像する。言語も伝わらない女児に性的なサービスをさせる日本人男性が約60人もいたことに反吐が出る。

彼女が自ら出入国在留管理局に行かなければ、この事件は公にすらならなかった。異国で体格差のある異性に性的搾取をされるという、我々には想像もできない苦痛を受け、絶望的な限界状態を生き抜いた。それだけでも、本当に頑張った。

なおかつ、自身が捕まることを覚悟して入管へ行き、それが結果的に、世界に大きく問題を投げかけることになった。彼女は本当に強い。

満員電車でわいせつな動画を見る男性の倫理観

最近の児童への性暴力に関するニュースでもう一つ気になったのは、日本人男性がフランスの航空機内で児童ポルノを閲覧したことで逮捕された事件だ。CAが発見して通報し、即刻逮捕、有罪判決が下った。

フランスはスウェーデンなど北欧と並ぶくらい女性の権利を強く守る国で、女性や児童への加害行為に世間の目が厳しい。「児童ポルノはアートだ」なんてバカバカしい言葉も、「そんな法律があると知らなかった」という言い訳も、世界的には通じない。

そもそも、機内でそういうコンテンツを見ているのもどうかしてる。私も時々、通勤時間の満員電車でわいせつな動画を閲覧する男性を見かけるが、どういう倫理観なのだろうと軽蔑している。

また、そういう男性が身体の密接する満員電車内で横にいると、何かされるのではないかと恐怖を抱いてしまう。公的な場でわいせつ動画を見るのは、単なるマナー違反ではなく、性加害に値する行為だ。

「そもそも日本は買春に甘すぎる」

日本人男性が東南アジアで買春をするという事例をよく聞くし、大久保公園前の路上売春でよく話題になる"立ちんぼ"という言葉は、今となっては一般常識の如く知られるものとなっている。

「女児や女性の性的搾取」について、これまでの日本社会では問題意識が低かったが、私はもっと真剣に解決させるべき重大な問題だと思う。売春させる人間を罰するだけでなく、買う側が刑罰を受ける法律にするべきだし、顔も名前も晒されて社会的に抹殺されてほしい。

それくらい性的搾取は女性の人生を大きく崩壊させてしまうことなのだということを多くの人に理解してほしい（男児に対する性暴力も同じ。その子の人生や、幸せの価値観を捻じ曲げてしまう）。

ここで、性犯罪を厳しく取り締まっているスウェーデンを取り上げる。スウェーデンには買春した側に罰則があり、売春する側には社会的な支援を厚くしている。1999年に施行されたこの制度は、当時は世間の批判もあったが、今では買う側の心理を大きく変化させたと言われている。

例えば、性を買うのは社会的に恥ずかしいこと、犯罪になるリスクが高い、ということを今では男性たちが認識している割合が高くなった。多くの性被害専門家たちが、スウェーデンのような取り組みをしていくべきだと、著書などで表明している。

一方、日本はどうだろう。性犯罪の件数だけでいえば他国と比べて少なく見えるだろうが、それは性犯罪と認定されるものの範囲が限定的であることや、被害報告へのハードルが大きいことなどによる影響があるからだ。

例えば、男性が同僚の飲み物や女子高生のスカートに精液をかけても器物損壊で済むし、駅や公共施設での盗撮やアスリートのユニフォーム姿の盗撮も性犯罪にカウントされていないケースが多い。どう考えたって性被害なのに、痴漢ですらろくに逮捕されないのが日本だ。

何より、日本は依然、女性蔑視の風潮が強い。日本のジェンダーギャップ指数は、世界で118位。G7の中で最下位は当然のこと、タイやベトナム、韓国や中国などよりも下回っていて、男女格差のある国であると言える。

自分の会社員時代を振り返ってみると、風俗に行ったことを自慢げに話す男性たち、女性をどうやって騙して呼び出すかを力説するおじさん、女はお茶汲み係と言ってくる人をたくさん見てきた。

女性をどれだけぞんざいに、自分の思い通りに使用したかを平然と語られる世界線が、はっきり言ってキモすぎる。「日本は治安がいい」なんて、殊、性犯罪や男女平等の面においては、全く言えない。

「性を買うことは、女性への暴力の延長線上にある」

タイ国籍の少女を性的搾取していたことが発覚して、世界から「日本は男性の性欲に甘い国」と言われていることを、日本人ははっきり自覚し、恥じるべきだ。

日本は、女性の身体をお金で買えると思っている人が多すぎる。その認識こそ、ジェンダー不平等な社会を象徴していると思う。"性を買うことは、女性への暴力の延長線上にあるもの"という意識を、今まさに社会全体で醸成していく時だ。

うっかり痴漢をしたり、仕方なく性加害したりする人間なんていない。そんな状況は起こり得ない。

だから、買春したり、不同意性交をしたりする人間は、社会全体で正々堂々と蔑んでいいと思う。他者の人権を踏み躙り、人生を壊した加害者には、二度と社会生活を送れないくらいの辱めを受けさせるべきだ。

今起きている性暴力をはっきり断罪していかなければ、未来の自分も、その先を生きる子どもたちにも、同じ危険を感じながら生活させることになる。買春も性暴力も、絶対に許されないことだと、今、社会全体で認識を改める必要がある。

【プロフィール】

渡邊渚（わたなべ・なぎさ）／1997年生まれ、新潟県出身。2020年に慶大卒業後、フジテレビ入社。『めざましテレビ』『もしもツアーズ』など人気番組を担当するも、2023年に体調不良で休業。2024年8月末で同局を退社した。今後はフリーで活動していく。1月29日に初のフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。6月には写真集『水平線』（集英社刊）も発売。渡邊渚アナの連載エッセイ「ひたむきに咲く」は「NEWSポストセブン」より好評配信中。