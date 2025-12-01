【劇場版「僕の心のヤバイやつ」】 2026年2月13日より 全国公開予定

メインビジュアル

劇場版「僕の心のヤバイやつ」のメインビジュアルと本予告が解禁となった。公開は2026年2月13日より。

また、主題歌がヨルシカ「茜」に決定したことも発表された。さらに、特典が付属するムビチケ第2弾の発売も決定した。

メインビジュアル解禁

今回公開されたメインビジュアルでは、満開の桜並木の中にたたずむ市川京太郎と山田杏奈が印象的に描かれている。ふたりがそれぞれの想いを胸に、どこか強い感情を宿した表情で並ぶ姿は、これまでの不器用ながらもまっすぐな関係性も感じつつ、また少し異なる新たな空気感をまとっている。舞い散る桜の花びらが、そのやわらかで切ない世界観をより印象深く引き立てている。

さらに背後には、関根萌子、小林ちひろ、吉田芹那の楽しげな様子に加え、山田を静かに見つめる南条ハルヤの姿も確認できる。

本予告解禁

本予告では、これまで積み重ねてきた市川と山田の関係が、あらためて丁寧に描かれ、TVアニメから続くふたりの歩みを振り返るようなカットが随所に散りばめられている。

さらに今回、新規カットとして市川香菜（おねえ）のバンドシーンが初登場。おねえのバンド“Primary COLOR”の楽曲「つづく」にあわせて、ステージの熱気や観客の歓声まで伝わる臨場感あふれる映像が映し出される。

そして終盤には、主題歌「茜」に合わせて、市川と山田の気持ちがふと通い合うような思わず息をのむシーンも登場。ふたりの関係が確かに前へ進んでいることを感じさせる、初々しさと甘酸っぱさがあふれる印象的なカットが描かれている。

主題歌がヨルシカ「茜」に決定＆コメントも到着！

【劇場版「僕の心のヤバイやつ」本予告｜2026年2月13日(金)全国公開】

本作の主題歌は、TVアニメ第1期オープニングテーマを担当したヨルシカの「茜」に決定した。「茜」は本予告にて音源が初解禁されている。

【n-bunaさん（ヨルシカ）コメント】

島崎藤村の若菜集という詩集が好きで、よく読んでいました。その中の一編に、知るや君という詩があります。茜はその直接的な影響を受けて書き起こしました。

「僕の心のヤバイやつ」にはどうしてか、夕暮れ時のイメージがあります。彼らの関係がそういう印象を抱かせるのかもしれないですし、学生時代という僕たちにとっての極大のノスタルジーが鮮やかな赤色に近いのかもしれないという直感もあります。この茜という楽曲が、以前提供した斜陽と合わせて、「僕の心のヤバイやつ」という映像作品を彩る一部となってくれていることを願っています。

ムビチケ第2弾の発売が決定

特製チケットホルダー付きムビチケ前売券（カード） 第2弾

・絵柄：メインビジュアル ver.

・価格：一般1,600円

・前売特典：特製チケットホルダー（サイズ：200×100mm［縦×横］）

メイジャー

販売：12月2日（火）10時～

□販売ページ

MOVIE WALKER STORE

販売：12月2日（火）10時～

□販売ページ

アニメイト通販

販売：12月2日（火）10時～

□販売ページ

映画館

販売：各劇場 OPEN～

□販売ページ

※ムビチケ1枚ご購入につき、特典1枚が付きます。

※特典には数に限りがございます。

※特典は無くなり次第終了となります。

※店舗は各店舗の営業時間に依存します。

※特典のみのご購入はできません。

※特典が無くなりましたら、ムビチケのみの販売となります。（ムビチケも限定数の為、無くなりましたらムビチケ前売券（カード） 第2弾は販売終了となります）

※発売日は変更される場合がございます。予めご了承ください。

アニメイト限定アクリルパネル付きムビチケ前売券（カード） 第2弾

・絵柄：メインビジュアル ver.

・価格：4,570円

・前売特典：アクリルパネル(サイズ：144×198.5mm）

・予約期間：12月1日（月）～2026年1月22日(木)

・発売：2026年1月23日(金) 10時～

・購入：全国アニメイト

□アニメイト通販のページ

※ムビチケ1枚と有償特典1点セット販売となります。

※予約多数により早期終了の可能性がございます。

※発売日は変更される場合がございます。予めご了承ください。

※店舗は各店舗の営業時間に依存します。

セブンネット限定描き下ろしキャラファイングラフオーバーレイ付きムビチケ前売券（カード） 第2弾

・絵柄：メインビジュアル ver.

・価格：18,100円

・前売特典：描き下ろしキャラファイングラフオーバーレイ（サイズ：A4）

・予約期間：12月1日（月）～2026年2月12日（木）23時59分

・発売：2026年2月6日(金)

・購入：セブンネットショッピング

□セブンネットショッピングのページ

※ムビチケ1枚と有償特典1点のセット販売となります。

※予約多数により早期終了の可能性がございます。

※発売日は変更される場合がございます。予めご了承ください。

(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会