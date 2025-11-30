Image: Amazon/ Coleman

もう年末ムード漂うというのに、まだ暖かい日も多い2025年冬。真夏よりも、肌寒い今のほうが1日中外で思いっきり遊ぶチャンスかも。

よし、大きな公園にいこう！ シート、お弁当、水筒、バドミントンにグローブ、縄跳びなど遊べるツールをいっぱい持っていこう。ブランケットも忘れずに。

コールマンのキャリーカートが、Amazon BFセールで29％オフの1万2303円です。

キャンプだけじゃない

コールマンの大きめキャリーと聞くと、ガチアウトドア派の道具な気がしますが、最近ではちょっとした公園遊びでもよく見かけます。子連れで大きな公園に行くとけっこうな大荷物になりますが、それをぜーんぶ収納して、ゴロゴロ引いていけるのが便利だからです。

荷台のサイズは88×42×31cmで収納力は高いものの、使わないときは畳んでおけるので思っているより嵩張りません。いっそ、開きっぱなしで物入れにしてもよし。スポーツチームの荷物運搬にも便利。

耐荷重性能は約100キロ。スチールフレームで丈夫ですが、その分キャリー自体の重さが10キロほどあるので、持ち上げるのはそこそこパワーがいります（ゴロゴロするのは楽だよ！）。タイヤはストッパー付き。

Amazon BFセールでは、色によって価格・割引率が異なるものの、定番レッドは15％オフの1万891円。お買い得なのは29％オフのライムカラー、1万2303円。

