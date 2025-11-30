大型犬の子犬はお家に迎えられてから、一家の末っ子ちゃんと一緒に育ってきたそうで…？2人が絆を深めながら成長してきた過程が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で18万9000回再生を突破。「微笑ましい」「癒される」「愛を感じる」といった声が寄せられています。

【動画：末っ子ちゃんと子犬が『一緒に大きくなった』結果…泣けてくるほど尊い『成長過程』】

一緒に育った大型犬と末っ子ちゃん

Instagramアカウント「mahiro_1224」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「LUKE」くんと4兄妹の末っ子ちゃんの成長記録です。子犬の頃にお家に迎えられてから、4兄妹に囲まれて賑やかな日々を過ごしているというLUKEくん。特に末っ子ちゃんはLUKEくんにベッタリで、2人はずっと一緒に育ってきたそう。

LUKEくんには甘噛みがひどい時期があったのですが、末っ子ちゃんは全く怖がらずに愛を注ぎ続けていたといいます。ぎゅっと抱きついたりお昼寝中にちょっかいを掛けたりして、ひたすら構いまくる末っ子ちゃんに、LUKEくんの方が引いてしまうことも…。

末っ子ちゃんの愛が止まらない！

LUKE くんはすくすく成長し、あっという間に末っ子ちゃんよりも体が大きくなりました。それでも末っ子ちゃんは、隙あらばLUKE くんに触れたりピタッとくっついたりして、まるで本当の弟のように可愛がり続けていたそう。

たとえLUKE くんが迷惑そうなお顔をしたり、「やめろよ～！」とおててで突っぱねたりしても、末っ子ちゃんの愛は止まらなかったとか。するとそのうちLUKE くんもほだされてしまったのか、末っ子ちゃんの重めの愛を黙って受け止めてくれるように。

すっかり仲良しに

そしていつしか2人は、ベッドで一緒に眠るほど仲良しになっていたといいます。LUKE くんが末っ子ちゃんの体や頭にあごを乗せて、穏やかな表情でくつろいでいることも増えたそう。末っ子ちゃんを守ろうとしているようにも甘えているようにも見える姿に、愛を感じてほっこりします。

一緒に大きくなりながら、絆を深めてきたLUKE くんと末っ子ちゃん。これからも2人が愛にあふれた日々を過ごし、仲良く元気に成長していってくれますように。

この投稿には「素敵な関係」「涙が出た」「めちゃくちゃ可愛くて癒されます」「お互いにとってかけがえのない存在なんでしょうね」といったコメントが寄せられています。

LUKE くんの可愛い姿やご家族との心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「mahiro_1224」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mahiro_1224」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。