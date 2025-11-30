Image: Amazon

ミドルモデルではあるものの、満足感は上位レベルですよ。

ゼンハイザーのワイヤレスイヤホンは、現在MOMENTUMとACCENTUMの2つのシリーズが展開されています。

今回のブラックフライデーでは多くのモデルがセール対象になってるんですが、突き抜けお安くなっているモデルがこちら。

「ACCENTUM True Wireless」。定価3万2890円→セールで1万4700円です。なんと55％オフ！ 半額超えの値引きってマジですか…。

といっても、安かろう悪かろうなんてことはありません。昨年登場したときに試聴しましたが、めちゃ軽量＆フィット感良し。7mmのダイナミックドライバーで、ゼンハイザーらしい精緻かつ歪みのないサウンドが味わえます。

他のフラッグシップモデルと比較するとこんな感じ。コーデックの関係もあって、僕としてはiPhoneユーザーに特にオススメしたいところ。

ちなみに「MOMENTUM True Wireless 4」も、43％オフと大幅値引きされています。値引き後の価格でみても「ACCENTUM True Wireless」はさらに安いので、初めてのゼンハイザーデビューにもオススメしたいですね。

