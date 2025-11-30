ミセス大森「プライベートでコンビニ、何年も行ってないかも…」日用品はネットで
3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、11月29日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。大森元貴は「プライベートでコンビニ、何年ももしかしたら行ってないかも…」と、多忙な生活の一端を明かした。
この日の映画コーナーに、ライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」とドキュメンタリー「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」の2作を同時公開したMrs. GREEN APPLEの3人がゲスト出演。
いろいろなトークが進む中で、「何年もコンビニに行く時間すらなさそう」とのイメージについて聞かれると、大森元貴は「ああっ！僕、プライベートでコンビニ、何年ももしかしたら行ってないかも…。お仕事だったり、みんなといるときに、もちろん行かせてもらったりとかありますけど、一人でコンビニってなかなか…。（一人で買い物する時間も）ない」と語る。
若井滉斗も「ない。ないっすね」、藤澤涼架も「僕もたしかにメンバーと行くぐらいですかね」とコメント。
また、日用品はどうしてるの？ との質問に、大森は「日用品は…でも、インターネットで頼むとか」と答えた。
