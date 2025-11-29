È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡¡¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×Ãæ»ß¤Ç»×¤¤ÅÇÏª¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö´¶¼Õ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡Ê60¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡¡LOVE¡õMELODY¡×¡ÊÅÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹Ç¯¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¤Î»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Îº£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤¹¤ìÀ¼¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï1½µ´Ö¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Öº£Æü¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¶É¡¢ÅìÅç°áÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½õ¤Ã¿Í¤Ç¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü»ä¤Á¤ç¤Ã¤È¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ÊÌ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£ÅìÅç¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂçÊÑ¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤À¤±ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¬¥µ¥¬¥µÀ¼¤Ë¾Ð¤¤À¼¤¬¤â¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Öº£Æü¤Û¤ó¤È¤Ï¡¢º£½µ¤ËÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¤Î¡Èº£Ç¯¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï·ë¹½¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò»ä¤«¤é¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¡Ö¤¿¤À¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¿¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÅç¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢È¬ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â°ì²ó¤ªµÙ¤ß¤·¤¿»þ¤â¡¢¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤½¤Î¤³¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¡Ä¡£¤³¤ó¤ÊÂÎ¤¿¤é¤¯¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£