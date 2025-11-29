『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）、『虎に翼』（NHK総合）、『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！』（東海テレビ・フジテレビ系）などなど、日本でも従来の家父長制的な価値観や性別への役割の押し付けからの脱却を意識したドラマ作品が、珍しくなくなってきている。現在放送中のTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、この問題を分かりやすく、かつ身近な範囲で描く恋愛ドラマシリーズだとして注目されている。

ここでは、「再生ロマンスコメディ」と自称する本シリーズ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の現時点での放送分（第8話まで）の内容を振り返りながら、このドラマが描いているものが何なのかを深堀していきたい。

※本記事では、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第8話までのストーリー展開を一部明かしています

谷口菜津子による原作漫画をベースにした本シリーズは、旧態然とした価値観に囚われていることで、プロポーズするも無惨に振られてしまった男性、海老原勝男の視点を中心に、その認識を改善していくストーリーである。ドラマ版では、その内容を引き継ぎつつ、夏帆と竹内涼真をW主演に、勝男を振った山岸鮎美の側の事情にもかなり重心を持たせている印象がある。

「上げ膳据え膳」、「女は3歩下がって歩くべし」などといった、前時代的な夫婦生活が当たり前だと思っている勝男。彼は、90年代頃に流行ったようなドラマの恋愛に憧れ、大学時代からの恋人で、ともに九州から上京して同棲している山岸鮎美に対しても、古い恋愛観をもとに接し、さまざまなことを要求していた。

なかでも強烈なのは、料理への注文だ。「男子厨房に入らず」を地でいく勝男は、家庭的で完璧な和食を求め、好物の「筑前煮」をはじめとして、そのすべてを鮎美に作らせている。「出汁は手間ひまかけて伝統的な調理法でとる」、「献立全体が茶色過ぎないように彩りも考える」などなど、自分は一切作らないにもかかわらず、ともに会社勤めである鮎美への要求が、異様に高いのだ。それを当然のことだと思っているだけでなく、「鮎美に期待しているからこそ言っている」などと、“理解あるパートナー”だと自認してさえいる。

「勝男さんには分からないし、分かってほしいとも、もう思わないかな」という言葉を残して鮎美が出ていってから、自分の何が悪かったのかを自問自答する勝男。会社の後輩からの「筑前煮作ったことあります？」と投げかけられたことをきっかけに、実際に自分で作ってみようとすることで、本シリーズのドラマは動き出していく。

そこからの一連のシーンは、鮎美と同じようにパートナーの料理を日々作ってきた経験がある視聴者にとっては、拍手喝采の箇所だろう。いくら格闘しても七転八倒しても、家庭科の授業以来、包丁もまともに握ったことのない人物に、まともな筑前煮など作れるわけがないのだ。しかも、すべてに手間ひまをかける料理しか認めてこなかった以上、時短やお手軽な調理法を、自分自身の価値観が許さないのである。まさに因果応報といえる展開であり、作品タイトルそのものの状況だといえよう。

しかしここから意外にも、素直さや“ひたむきさ”といった、勝男のポジティブな面が見えてくる。彼は筑前煮をその後も諦めず作り続けるのだ。そしてその出来が、鮎美の作った筑前煮に遠く及ばないことに気づき、自分がどれほど過酷な要求をしていたのかに気づくのである。これは、自分で何度もチャレンジしたからこそ得られる認識であり、料理や家事というものがどれほど精神を削り、時間や技術を必要とするのかという事実を示す描写だといえる。

勝男は、その後も会社の仲間たちとのコミュニケーションや、マッチングアプリで知り合って友人となった柏倉椿（中条あやみ）とのやりとりを経て、自分の行動や価値観を日々見直し、更新していく。まさにコンピューターのシステムやアプリなどに例え、この試行錯誤が「アップデート」と言われる理由である。ちなみに、中条あやみ演じる、このアグレッシブで自信家の女性・椿と、前原瑞樹演じる、勝男の会社の後輩・白崎ルイが、筆者がお気に入りのナイスなキャラクターだ。

世界経済フォーラムが、さまざまな要素において男女格差の現状を国ごとに調査して発表する「ジェンダーギャップ指数」において、日本は長年のあいだ下位に甘んじ、2025年の発表でも148か国中118位という、あまりに不名誉な状況にある。しかも、このような客観的事実を記事やSNSで述べて批判するだけで、国内のネットユーザーから「差別などない」などと文句を言われることも日常的だ。それがまた、日本の男女格差の根強さを浮き彫りにしているのではないか。

日本でそのような状況があるからこそ、お茶の間に本シリーズが放送される意味は大きい。男女のパートナー同士で観ている場合、例えば男性側が「主人公の考え、古いなあ」などと笑っていると、「いや、あなたも大差ないからね」と釘を刺されかねない。そういう意味では、「今シーズンで、夫と一緒に観たいドラマのナンバーワン」だと考える女性も多いだろうし、「耐えねばならない苦行」として本シリーズを戦々恐々としながら観ている男性もいるのだろう。一方で、かつての鮎美のように、家父長制的な価値観を補強してしまった理由や背景が劇中で描かれることで、女性の側に気づきがあるというのも、本シリーズの特徴だといえる。

とはいえ、勝男があまりにも素直に自分を変えていき、アップデートがあまりに順調にいき過ぎていることで、娯楽的なドラマとしては、やや教育的過ぎたり図式的だと感じられる瞬間もある。現実の男性の多くは、“元カノ”に強い執着があろうとも、勝男ほど真摯に努力できるケースは稀なのではないか。そう思えば勝男というキャラクターは、“変化する男性像”として、かなり理想化された描き方がなされていると感じてしまうのである。

しかし、リアリティを重視して変わらない男性を描いたり、それを一部容認するような展開にしてしまえば、従来のドラマ作品のような内容に接近し、女らしさや男らしさといった価値観を再び補強してしまうというのも確かなのではないか。あくまで本シリーズは、“いま”の日本に照準を合わせたものになっていると感じられる。

それは、辛辣な内容ながら、登場人物の人格を根底から否定することがない姿勢からも感じることができる。第8話では、勝男の両親のアップデートまでが描かれる。そこでは、勝男たちの世代よりも過去の価値観に囚われる両親の考えを断罪するのではなく、いまの状態から一歩を踏み出し、少しでも変わることが重要だと描いているのだ。

思えば、第1話において「化石男」こと勝男の象徴であった「筑前煮」そのものは、もちろん悪ではなく、日本に伝わる、未来に残すべき郷土料理だといえる。悪といえるのはあくまで、「筑前煮を女が作るべし」といった、女性への役割の押し付けや規範であり、旧弊な家父長制という考え方なのだ。つまり妥当な「アップデート」とは、古いものを常に捨てていくのでなく、残すべきものと捨てるものを切り分けるべきだというのが、ここでの主張だといえる。「筑前煮なんてもうつくらない！」という方向に行くのでなく、「筑前煮をあなたもつくろうよ」というのが、本シリーズが提案する成長のかたちなのだ。

もちろん、男女の格差の是正というのは、こういった考えばかりでなく、もっと抜本的に、急進的に進めていくべきだという姿勢も存在する。しかし、「現実の男性はなかなか変わらない」と前述したように、さまざまな国や社会において、進歩に反した動きを見せるバックラッシュ（揺り戻し）が常に起こることは避けられない。だからこそ、わずかな一歩の変化を評価し祝福する、本シリーズのような取り組みも必要であるはずだ。

男女格差の是正のためには、社会全体が変わる必要がある。それには社会とともに政治が変わらないことにはどうにもならない。政治状況よりも料理や言葉遣いの方向で格差を考えるのは、「いかにも日本的」だといった見方もあるだろう。おそらく、その通りだ。しかし少なくともいまは、こういう方向でなければ、ドラマシリーズの企画として成立しづらいというのが、現在の日本のリアルなのではないか。その上で本シリーズは、いま、このフィールドで、一人ひとりの現実的な道筋を照らす意味で、重要な作品であるといえよう。なぜなら、政治や社会が変わるためには、個々の変化も必要だからだ。そうした歩みもまた、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の提示する“一歩の姿勢”だと感じられるのだ。

（文＝小野寺系（k.onodera））