賞味期限5秒！現地でしか味わえない「元祖なま炭酸せんべい」をご紹介

有馬温泉のメイン通りともなる、太閤通り沿いにある「湯の花堂本舗太閤通り店」。インパクト大の黄色い看板に書いてある「賞味期限5秒なま炭酸せんべい」の文字。炭酸せんべいの生タイプ？「湯の花堂本舗太閤通り店」では、職人さんが一枚一枚手焼きで作る、焼きたての炭酸せんべいを味わうことができます。カッチャンカッチャンと軽快なリズムで、手焼きされていく炭酸せんべい。できたてを型から剥がしてすぐに、お客さまの手元に届いていきます。

賞味期限5秒！！現地でしか味わえない「元祖なま炭酸せんべい」

熱々の焼きたてのお煎餅は、ぐにゃぐにゃで、あっという間にパリパリ食感に、やわらかな”なま”炭酸せんべいを楽しめるのは、焼きたての5秒間のみ！

職人さんの圧巻の手さばきで焼きたてを提供

素早くお客様の手元へ届けるために、焼きたてから提供まで目が離せません。ひと口目はふにゃふにゃ、ふた口目からパリパリになっていき、異なる食感をお楽しみいただけます。

焼きたての5秒間だけ。元祖アトラクショングルメ

やわらかな”なま”炭酸せんべいを楽しめるのは、焼きたての5秒間だけ。元祖アトラクショングルメ、なま炭酸せんべい、店頭でしか味わえない独特の食感をぜひ試してみてください。

伝統の製法で焼き上げたのが炭酸せんべいです。

現在、有馬温泉名物となっている炭酸せんべい。明治時代、有馬温泉に湧き出る炭酸泉をせんべい作りに使用したことが始まりとされており、炭酸水で小麦粉、砂糖、でんぷん、食などを練り、伝統の製法で焼き上げたのが炭酸せんべいです。

パリッとした食感で優しい素朴な味わい

炭酸水をお煎餅に用いることで、パリパリの軽い食感のおせんべいに焼きあがります。

バターや卵に添加物を一切使用せず焼く事で、薄く、パリッとした食感で優しい素朴な味わいで独特の風味のおせんべいは、現在も年齢問わずさまざまなお客様から愛される元祖有馬名物です。

お土産にも人気の缶いり「炭酸せんべい丸缶」

小麦粉、砂糖、でんぷん、食塩、重曹などを原材料とした伝統ある炭酸せんべい。昔ながらの製法で作られた優しいお味で、パリパリの食感です。

30枚入、5枚包装×6パック入りで、かわいらしいピンクとブルーの落ち着いたデザインのパッケージ。

種類豊富なラインナップのお煎餅

炭酸せんべいにチョコレートを挟んだ「炭酸チョコレートサンド」や、炭酸せんべいにバニラクリーム・つぶつぶいちごチョコレート・チョコレートの3種類の味の詰め合わせ「炭酸サンドアソート」に、一枚一枚手焼きにて焼きあげた「手焼き煎餅」など、種類豊富なラインナップのお煎餅をご用意。

有馬温泉旅行の際は、「湯の花堂本舗太閤通り店」へ立ち寄ってみては、いかがでしょうか。

湯の花堂本舗 太閤通り店

兵庫県神戸市北区有馬町1520－1

078-904-1405

営業時間

9：00～18：00

年中無休